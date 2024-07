Pšenica: tudi letos ni kmetije, ki ne bi bila v rdečih številkah

Pridelovalci pšenice naj bi zaradi lanske izgube do 25. oktobra dobili 2,8 milijona evrov državne pomoči. Stroški, zlasti cene semen in sredstev za varstvo rastlin, so se močno zvišali, z 250 evrov na tono v letu 2022 na 282 evrov v lanskem letu, odkupne cene pšenice pa so drastično padle, s 322 na 183 evrov po toni. Ker je tudi letos stanje podobno, kmetje pomoč države pričakujejo tudi za letnik 2024.