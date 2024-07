Premier Andrej Plenković je na seji vlade potrebo po povišanju plač utemeljil s tem, da jih niso zvišali že leta, medtem ko so plače v zasebnem sektorju in drugod že povišali. Ocenil je, da je na začetku tretjega mandata čas, da se lotijo tudi tega vprašanja, minister za pravosodje, javno upravo in digitalno transformacijo Damijan Habijan pa ima nalogo, da do konca leta predstavi celovito rešitev za ureditev plač državnih funkcionarjev.

Ob napovedi je Plenković v sredo povišanje plač utemeljeval tudi s tem, da gre za neke vrste protikorupcijski ukrep, saj višji državni uslužbenci »upravljajo ogromne proračune in sprejemajo pomembne odločitve« in je zato element odgovornosti še posebej pomemben. »Prizadevamo si tudi, da bi ljudi pritegnili k političnemu udejstvovanju,« je dodal.

Habijan je na seji vlade poudaril, da so plačna razmerja med državnimi funkcionarji in javnimi uslužbenci porušena, saj so se slednjim od leta 2016 plače poviševale, funkcionarjem pa ne. Z uskladitvijo želijo doseči, da bo njihova osnovna plača enaka. Povedal je tudi, da so sredstva za povišanje plač državnih funkcionarjev zagotovljena v državnem proračunu, in sicer za letos 4,1 milijona evrov, prihodnje leto pa 9,8 milijona evrov.

Kakšne so funkcionarske plače po novem

V skladu z odločitvijo se bo osnovna plača državnih funkcionarjev s sedanjih 516,29 evra bruto zvišala na 947,18 evra. Premier Plenković bo namesto sedanjih 3263 evrov neto na mesec prejemal 5535 evrov, kar je 69,6 odstotka več. Predsednik sabora Gordan Jandroković bo namesto sedanjih 3113 prejemal 5314 evrov, kar je 70,7 odstotka več, predsednik republike Zoran Milanović pa namesto 3600 evrov mesečno 6074 evrov, kar je 68,7 odstotka več.

Na višje plače lahko računajo tudi poslanci in ministri, v povprečju za okoli 1500 evrov. Njihove plače bodo tako v prihodnje znašale približno 4000 evrov, odvisno tudi od drugih dejavnikov, kot so denimo različne davčne olajšave. Povišice bo v skladu s sprejetim odlokom dobilo skupno 270 funkcionarjev.