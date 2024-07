Slovesnost pri Ruski kapelici, ki tradicionalno poteka zadnji konec tedna v juliju, bo v soboto tako kot lani zaradi vojne v Ukrajini izpeljana v okrnjenem obsegu. Tudi letos predstavnikov slovenskega državnega vrha na dogodku ne bo. Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta že potrdila udeležbo v Franciji, kjer se danes s slovesno otvoritvijo začenjajo olimpijske igre. Vladnih in državnih predstavnikov društvo sicer posebej ni vabilo.

Janković pride, Kučan ne

Lani je rusko veleposlaništvo še pred začetkom uradnega dogodka položilo venec k spomeniku padlim vojakom. Ob našem preverjanju so potrdili, da bo tako tudi letos. Izvedeli smo, da se bosta slovesnosti udeležila ljubljanski župan Zoran Janković in županja Kranjske Gore Henrika Zupan, ne bo pa recimo nekdanjega predsednika države Milana Kučana, ki se je tradicionalno udeleževal dogodka. Kučan bo tokrat istočasno namreč govorec v Podvelki.

»Žal nas Ruska kapelica danes nagovarja drugače kot pred leti, ko smo se ob tem spomeniku, polni upanja, na pragu novega tisočletja zbrali na prvi spominski slovesnosti. Razumemo, da se je marsikaj spremenilo, izginila sta optimizem in nedolžnost tistega obdobja, neizprosne silnice zgodovine pa nam zopet kažejo svojo moč. Zato si toliko bolj želimo, da prav ta prostor in ta dogodek ohranita svojo edinstveno bit. Verjamemo, da slovenski kamen in kranjskogorski les, iz katerih je bila zgrajena skromna Ruska kapelica, trdno varujeta sporočilo miru in človečnosti, ki so ga v kapelico vgradili od velike vojne izmučeni ujetniki, sinovi oddaljenega imperija,« so ob vabilu na slovesnost letos zapisali v Društvu Slovenija Rusija.

Politikov pod Vršičem vse manj

Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na umrle v plazu so postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Po prvi svetovni vojni so za kapelico skrbeli domačini, ki so jo tudi ogradili. Po rekonstrukciji ceste leta 1937 so našli številne grobove umrlih ruskih ujetnikov, posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido.

Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele, obnovili pa so tudi grobove ruskih ujetnikov pri Erjavčevi koči ter očistili in obnovili grob neznanega vojaka ob kapelici. Leta 2006 je bila kapelica v celoti obnovljena. Ob stoti obletnici postavitve kapelice, leta 2016, se je množično obiskane slovesnosti udeležil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Po ruski okupaciji Ukrajine je obisk politikov močno upadel. Društvo Slovenija Rusija je v preteklosti sicer obsodilo rusko agresijo na Ukrajino ter izrazilo solidarnost z ukrajinskim narodom in delom ruske družbe, ki nasprotuje vojni.

