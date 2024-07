Predsednik ZDA Joe Biden je sredo zvečer v svoji Ovalni pisarni v Beli hiši stopil pred kamere in Američanom pojasnjeval razloge, zakaj se je v nedeljo odločil za izstop iz predsedniške tekme proti republikanskemu tekmecu Donaldu Trumpu. Naštel je tri: potrebo po obrambi demokracije v državi, poskus poenotenja demokratske stranke in predajo štafete generaciji mlajših politikov.

Biden ni priznal, da odhaja zato, ker je začelo resno kazati, da Trumpa novembra ne more premagati. A posredno je to storil z besedami: »Verjamem, da moji dosežki v predsedniškem mandatu, moje vodenje v svetu, moja vizija ameriške prihodnosti govorijo o tem, da si zaslužim drugi mandat. Toda nič ne more stati na poti reševanju naše demokracije, niti osebne ambicije ne.« Trumpa ni omenil izrecno, a je očitno namigoval nanj.

Prav tako se ni dotaknil najbolj očitnega: da je začel izgubljati zaupanje v stranki zaradi dvomov o njegovem zdravju po obupni debati s Trumpom konec junija, ko je mestoma govoril nesmiselno in zmedeno. Po tem nastopu ga je vrsta visokih članov stranke in donatorjev pozvala k odstopu z oceno, da se v tekmi s Trumpom ne bo več pobral. Poskus Bidna in njegovega kroga, da omejita politično škodo, je stvari samo še poslabšal. Biden pa je glede tega dejal le, da odhaja zato, ker da je čas za mlajše voditelje in ker želi poenotenje stranke in države. »Odločil sem se, da je najboljša pot naprej predaja štafete novi generaciji ... V javnem življenju sta čas in mesto za dolgoletne izkušnje. Sta pa tudi čas in mesto za nove glasove, sveže glasove, da, mlajše glasove. In to je zdaj,« je dejal 81-letni Biden in tako zbodel Trumpa, ki je le dobra tri leta mlajši. Ankete so že dolgo kazale, da sta po mnenju večine volilcev oba prestara za drugi mandat.

Zahteve po odstopu s položaja

Republikanci so po Bidnovem odstopu od kandidature začeli omenjati, da bi moral odstopiti tudi s predsedniškega položaja, češ da te funkcije ni več zmožen opravljati. Nekateri kritiki trdijo, da njegov krog javnosti prikriva resnico o predsednikovih sposobnostih, morda že dlje časa. Biden odstopiti ne namerava, saj je v nastopu napovedal, kaj vse še namerava početi v preostalega pol leta mandata. Dejal je, da se bo še naprej ukvarjal z iskanjem miru v Gazi, pomočjo Ukrajini, krepitvijo Nata. Govoril je tudi o nekaterih domačih ciljih, celo o pozivu k reformi vrhovnega sodišča, kjer pa dlje od poziva ne bo prišel.

Biden je za predsedniško kandidatko stranke podprl svojo 22 let mlajšo podpredsednico Kamalo Harris. Ta si je v samo nekaj dneh po njegovem odstopu zagotovila potrebno podporo delegatov za predsedniško nominacijo.

Preostanek Bidnovega mandata bo zdaj minil v senci predsedniških volitev in potem novoizvoljenega predsednika oziroma predsednice. Dejal pa je, da bo nadaljeval tudi predvolilne shode v podporo Harrisovi, denimo z nagovarjanjem segmenta volilcev, ki mu pravijo delavski razred – ta je bil leta 2020 ključen za Bidnovo tesno zmago nad Trumpom, pred tem pa leta 2016 za Trumpovo nad Hillary Clinton.

Harrisova manj zaostaja za Trumpom

Zadnje ankete kažejo, da Harrisova za Trumpom zaostaja v štirih od petih ključnih zveznih držav, a ne za veliko. V Wisconsinu sta izenačena, v Michiganu zaostaja za eno odstotno točko, v Pensilvaniji in Georgii za dve, v Arizoni za pet, po podatkih portala The Hill in kolidža Emerson. Njen zaostanek za Trumpom je v vseh teh zveznih državah manjši, kot je bil Bidnov. Na nacionalni ravni ima Trump tri odstotne točke prednosti pred Harrisovo v anketah CNN in Economista.

Harrisovo zdaj kmalu čakajo preizkušnje, ko si jo bo del ameriške javnosti spet pobližje ogledal in si o njej ustvaril mnenje. Imela je že prve predvolilne shode kot predsedniška kandidatka, republikanci pa so že sprožili kritike na njen račun, in sicer da ni nič drugačna od Bidna in da ni storila nič za zajezitev nezakonitega priseljevanja na južni meji, s čimer se je ukvarjala. Trump je na prvem shodu po Bidnovem odstopu od kandidature v Severni Karolini dejal, da »ne bom prijazen«, in tako napovedal, da bo kampanjo vodil v svojem klasičnem slogu. Izjavil je, da je Biden odstopil preprosto zato, ker je videl, da bo izgubil, da pa so v resnici nanj pritisnili tudi z vrha stranke. Podpredsednici je nadel vzdevek Lažniva Kamala in ji poslal sporočilo v maniri naslova resničnostnega šova, ki ga je nekoč vodil: »Odpuščena si!«