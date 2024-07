O določenih težavah, ki jih ima UI, se že zelo glasno govori, denimo o pristranskosti, diskriminatornosti, širjenju dezinformacij. Zelo malo pa se razpravlja o virtualnih »bitjih«, ki jih promovirajo in uporabljajo kot psihoterapevte ali pa preprosto kot nadomestke za prijateljske ali ljubezenske odnose. Tu bi lahko nastal velik problem, a tehnologija ostaja brez nadzora in temeljitih raziskav.

Sama poskušam predvsem spremeniti to, da se o etičnih vprašanjih ne pogovarjamo šele na koncu in iščemo obliž za rano, ampak da se ta vprašanja upošteva in raziskuje že od začetka, hkrati z grajenjem samega izdelka in vizije razvoja UI.

Razvoj na tem področju je zelo hiter, zato je pomembno, da smo humanisti prisotni v tehnoloških podjetjih. To se že kaže v regulaciji, na trgu je že tako veliko produktov, podprtih z UI, ki so si med seboj tako različni, da ni mogoče vse urediti le z enim zakonom. Tu so med državami velike razlike: v ZDA to področje ni zelo regulirano, v Evropi se je to dokaj uredilo z aktom o UI, na Kitajskem je regulacija še strožja. Pristopi razvoja UI so različni, problem se bo pojavil predvsem za manjše države, ki morajo uporabljati modele, zgrajene v večjih državah z drugačno kulturo. Model, učen na določenem jezikovnem naboru, seveda nosi s seboj kulturno prtljago in drugačne vrednote. Tako da bo pomembno paziti pri prevodih in implementaciji takšnih modelov v družbo. Delo