Olimpijski izobraževalni program

Začele so se olimpijske igre in vsi povprečni poznavalci športa čakajo, da spoznajo nove eksotične športe. Včeraj denimo so lahko na tujih televizijah ves dan spremljali ragbi sedem, izjemno televizičen in dinamičen moštveni šport, kjer tekma traja pičlih štirinajst minut. Potem so spoznali streljanje z ukrivljenim lokom, kjer so videli tudi slovensko predstavnico. Kmalu bodo lahko spoznali tudi rolkanje v parku ter na ulici, še posebno pa vse zanimajo pravila ocenjevanja breakdancea.