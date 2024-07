Kot smo že poročali, se vse lekarne v državi soočajo s kadrovsko stisko zaradi pomanjkanja farmacevtov. Lekarne namreč težko privabijo mlade farmacevte, saj so pogoji dela in tudi plačilo neprimerno bolj stimulativni v farmacevtski industriji, ki v zadnjih letih skokovito raste. Kadrovska stiska je še posebno pereča v Lekarni Ljubljana, tako da so bile pozimi v času bolniških odsotnosti nekatere lekarne celo začasno zaprte. Nekatere poslovalnice pa so zaprte že dlje časa, kot to velja za lekarno Levstik, ki je zaprta od konca lanskega leta, datum odprtja pa ni naveden. Tudi lekarne Mirje, Bežigrad in Tehnološki park so do nadaljnjega zaprte. V času poletnih počitnic pa se bodo omenjenim v različnih terminih začasno pridružile še nekatere poslovalnice v Ljubljani. Poslovalnica na Vilharjevi bo tako zaprta od jutri do sredine avgusta, lekarna v stolpnici WTC pa bo zaprta še do tretjega avgusta. Nekatere imajo spremenjen delovni čas, bodisi začnejo uro kasneje ali zaključijo kakšno uro prej, zato se velja pred obiskom lekarne pozanimati o delovnem času poslovalnice.

Javni zavod Lekarna Ljubljana ima sicer poslovalnice in lekarniške podružnice v številnih občinah osrednje Slovenije. Tudi te se soočajo s kadrovskim primanjkljajem. Tako je tudi podružnica Zagradec začasno zaprta, lekarniški podružnici Bloke in Podpeč pa bosta zaprti od 29. julija ter vse do 16. avgusta. Lekarna v Grosuplju je zaprta od začetka junija in bo ostala zaprta do konca avgusta. Stranke v Grosuplju preusmerjajo v drugo poslovalnico v občini, pri tamkajšnjem zdravstvenem domu. Lekarna Škofljica pa bo čez poletje zaprta samo en dan, in sicer 17. avgusta.