Opazil ju je seveda tudi on in začel vpiti nanju. Nato je proti enemu vrgel ošiljeno cev in kot da to še ne bi bilo dovolj, izza pasu potegnil dva večja noža. Z njima je začel mahati in groziti, da ju bo ubil. Ker ni upošteval nobenih opozoril in ukazov, sta policista uporabila plinski razpršilec in sredstva za vezanje ter vklepanje, da sta mu odvzela prostost. Na kraj so poklicali reševalce, ki so oskrbeli žrtev družinskega nasilja. Dvainšestdesetletnika pa nedvomno čaka kazenska ovadba zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.