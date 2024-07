Kaj vse se vozi po cesti, bi se lahko vprašali ob incidentu, o katerem so včeraj poročali s koprske policijske uprave. V sredo ob 11. uri so policiste obvestili o sporu na vozišču, z zbiranjem informacij pa so ugotovili, da sta bila vanj vpletena 37-letni možakar iz okolice Kopra in 51-letni državljan Poljske. Prvi je v Vanganelu z avtomobilom trčil v vozilo drugega, zatem pa odpeljal naprej. Poljak je zapeljal za njim in ga prehitel, nakar sta se oba ustavila in izbruhnil je prepir. Sedemintridesetletnik je sedel nazaj v avto in se nato namerno večkrat zaletel v tujčevo vozilo, nakar je spet izstopil in pričkanje se je nadaljevalo. Poljak mu je nato vzel avtomobilske ključe, kar je domačinu še bolj »dvignilo pokrov«. Iz avta je vzel kitaro in »nasprotnika« ter njegovega 22-letnega sina z njo udaril in ju lažje poškodoval. Potem je pobegnil.

Policisti so ga kasneje izsledili v Kopru. Preizkusili so ga z alkotestom, ki je pokazal 0,67 miligrama na liter alkohola (1,3 promila), prav tako so opravili hitri test za droge, ki je bil pozitiven na kokain in konopljo. Zato so mu odredili še strokovni pregled v koprskem zdravstvenem domu. Divjaka čaka kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje, povzročitve telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari.