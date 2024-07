Po ponedeljkovi tragediji, ko je v domu starejših občanov Vianey 51-letni Krešimir Pahoki s pištolo znamke colt ubil šest ljudi, še šest pa ranil, je hrvaški Daruvar še vedno ovit v žalost. Storilca so po zaslišanju na bjelovarskem državnem odvetništvu odpeljali v preiskovalni zapor, kjer bo počakal na sojenje. Branil se je z molkom. Novinarji, ki so ga videli, ko so ga odpeljali iz pripora, da bi ga privedli pred sodnika, so ga opisali kot zelo suhega, opiral se je na berglo, na obrazu pa ni bilo videti nobenega obžalovanja. Po pisanju Jutarnjega lista ga ni pokazal niti v sodni dvorani. Obtožen je enajstih kaznivih dejanj in grozi mu 50 let zapora, tako da najverjetneje nikoli več ne bo stopil na prostost. Ubil je svojo mamo in še pet starejših varovank doma ter 37-letnega negovalca. Ta bi moral biti sicer tistega dne prost, a je zamenjal s kolegico.

Jutarnji list je zapisal, da storilec usodnega jutra ni bil pijan oziroma neprišteven. V lokalu naj bi za vse naročil pijačo (ki je na koncu ni plačal), potem pa odšel z besedami, da mora nekaj opraviti. Medtem ko ga ni bilo, se je gostom zazdelo, da so slišali strele, a ker s terase ni bilo videti ničesar, so to misel odgnali. Potem pa se je Pahoki vrnil, in to s pištolo v iztegnjeni roki, iz nje naj bi se še malce kadilo. Gostom je zabrusil, naj izginejo, sam pa sedel v kot, za isto mizo kot prej. Zbrana in pogumna natakarica mu je rekla, naj ne dela sr...a, gostom pa naročila, naj odidejo. Potem je iz zadnjega prostora poklicala policijo. Patrulja se je hitro odzvala in ga prijela. Ni se upiral.

»Imam nekaj za vas«

V dom je šel, da bi poravnal stroške materine namestitve – njena pokojnina za zasebni dom ni zadostovala, zato je moral doplačevati. Po pisanju Jutarnjega lista ga je takoj po prihodu direktorica povabila na teraso, da bi se pogovorila, ker je iz meseca v mesec zamujal s plačilom. Menda je v nekem trenutku oholo vrgel denar na mizo, ona pa je rekla, da za takšno obnašanje ni nobenega razloga. Vse kaže, da je bil to povod za masaker. »Imam nekaj za vas,« naj bi ji takrat dejal, izvlekel orožje in začel streljati. Direktorico je zadel v uho, še vedno je v šoku in po vplivom močnih pomirjeval. Med drugim je hudo ranil v prsni koš tudi zaročenca njene hčerke. Menda je bil povsem miren, čeprav je v večino žrtev streljal od blizu, nekateri pravijo, da jim je prislonil cev na glavo ali prsi in streljal. V lokalu na njem niso opazili niti kaplje krvi.

Stanovalci doma so zdaj v veteranskem centru, kjer so jim organizirali psihološko pomoč in jim iščejo nove nastanitve. Zanje skrbijo delavci Vianeya, saj jih niso hoteli prepustiti popolnim neznancem. Sorodniki pokojnih pa čakajo, da bodo končane obdukcije in bodo svojce lahko pokopali.