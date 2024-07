»Priznavate krivdo ali ne?« je danes ljubljanska okrožna sodnica Klavdija Bercieri vprašala 40-letnega Aleša Krošlja, obtoženega, da je na začetku lanskega decembra v domačem stanovanju v Kočevju ubil svojo 67-letno mamo. »Ne,« je bil kratek obtoženi, ki ga je vklenjenega na sodišče pripeljal pravosodni policist. Ker ni priznal, se je narok hitro končal, zmenili so se le še o nekaterih podrobnostih o sojenju, ki se bo predvidoma začelo konec avgusta. Krošelj se je skupaj z zagovornikom Igorjem Bernikom odločil, da mu bo sodil petčlanski senat in ne samo ena sodnica. Prav tako sta se s tožilcem Sedinom Kičinom strinjala, da bodo še enkrat zaslišali tri priče iz sodne preiskave in psihiatričnega izvedenca dr. Dragana Terziča.

Oba odvisnika?

Bercierijeva obtožbe ni prebrala, ker je Krošelj rekel, da to ni potrebno. O nesrečnem dogodku je ljubljanska policijska uprava 7. decembra lani poročala takole: »Policija je bila včeraj obveščena, da so v stanovanju na območju Kočevja našli mrtvo 67-letno žensko. Kriminalisti opravljajo ogled, zavarujejo dokaze in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah smrti. V povezavi s tem so policisti zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo odvzeli prostost 40-letnemu osumljencu, ki je z oškodovanko v sorodstvenem razmerju. Vzrok in čas smrti še nista potrjena ter sta predmet nadaljnje kriminalistične preiskave.«

Policijski preiskavi je sledila sodna, na koncu pa je tožilstvo zoper Krošlja vložilo obtožnico zaradi uboja v bistveno zmanjšano prištevnem stanju, zaradi česar mu grozi od pet do 15 let zapora. Kot rečeno, podrobnosti iz obtožbe še niso znane. So se pa po tragediji med ljudmi, sploh sostanovalci v bloku sredi Kočevja, širile različne govorice o Alešu in njegovi mami Danici. On s končano osnovno šolo, brez poklica in zaposlitve naj bi bil narkoman. Niso ga imeli za nasilneža, a so vseeno govorili, da se je iz stanovanja večkrat slišalo njegovo kričanje. Sploh okoli prvega v mesecu, ko je mama dobila pokojnino. Po neuradnih podatkih pa naj ne bi bil odvisnik le on, podobne težave naj bi imela tudi mama.

Sinu naj bi priznal

Kaj se je usodnega dne v resnici zgodilo, bo na glavni obravnavi poskušalo dognati sodišče. Vsekakor tožilstvo trdi, da je mamo ubil sin, po neuradnih podatkih naj bi zatrjevalo, da jo je udaril z neznanim predmetom. Obramba bo očitno temu nasprotovala – spet neuradno naj bi izhajalo iz domneve, da je mama dobila poškodbe pri padcu. Takrat je bila zelo šibka, imela naj bi dobrih 40 kilogramov, saj je ravno prebolela hudo pljučnico. Obtoženi naj bi se zagovarjal, da je takrat – kot že večkrat – »zadet« omagal in zaspal. Ko se je zbudil, naj bi zagledal nepremično mamo in jo začel oživljati. Od vsega, kar se je zgodilo, naj bi bil v šoku. Nato naj bi prišel njegov sin (prav tako ima težave z odvisnostjo) in ta je videl babico pokrito ležati na kavču. Nekaj časa sta se pogovarjala, potem pa naj bi sin stanovanje zapustil in klical policijo. Prav njegovo pričevanje naj bi bilo za obtoženega resnično obremenjujoče: kot naj bi povedal preiskovalcem, mu je oče rekel, da je ubil babico. Ter da v stanovanju ni upal klicati policije zaradi strahu pred očetom – da je ta imel v rokah nož, ker je lupil jabolko. Obramba naj bi sicer trdila, da za Krošlja ni značilno nasilno vedenje, tožilstvo pa odgovarjalo, da se je kak mesec pred mamino smrtjo zapletel v incident, ko je šel po metadon.

Kot je bilo razumeti sodnico, so bila v tem primeru izdelana tri izvedenska mnenja. Poleg psihiatričnega tudi dr. Tomaža Zupanca in dr. Irene Zupanič Pajnič iz ljubljanskega inštituta za sodno medicino. A ne tožilstvo ne obramba za zdaj zaslišanja teh dveh nista predlagala. Sodnica je danes iz spisa izločila del dokazov, za Krošljeve izjave, preden so mu policisti kot osumljencu dali pravni pouk. Bercierijeva je pojasnila, da izjave za obtoženega niso obremenjujoče, zato se iz sojenja ne bo izločila.