Programi letovanj in taborov Karitasa potekajo od začetka maja do konca oktobra. Največja projekta letovanj so Počitnice Biserov in Mavrične počitnice, ki poleti potekajo v Portorožu in vključujejo več kot 350 socialno ogroženih otrok. Večina od njih prihaja iz različnih okolij in se sooča z mnogimi izzivi, kot so tragične izgube, nasilje, alkoholizem v družini, ločitve, bolezni in psihične težave staršev. Karitas jih spremlja skozi vse leto z različnimi programi.

»Po začetni nervozi in pričakovanju otrok smo v letošnje Bisere že konkretno zaplavali. Otroci uživajo v vodi in se pustijo razvajati z dobrotami izpod rok naše tehnične ekipe. In pridno delajo darilca za starše in svoje skrite prijatelje,« je povedal Timotej Klemenčič, voditelj prvega tedna letovanja v projektu Počitnice Biserov na Obali.

Drug pomemben del letovanj poteka v domu Karitasa v Soči, kjer potekajo počitnice otrok iz programa Popoldan na cesti, namenjene otrokom z učnimi in vzgojnimi težavami, ter počitnice iz programa Posvojitev na razdaljo za otroke iz socialno šibkih družin. Manjša letovanja za specifične skupine otrok in družin potekajo tudi v koči Mlade Karitas na Rakitni. V juniju je na slovensko Obalo prišlo tudi 40 otrok v spremstvu sodelavcev in prostovoljcev iz Ukrajine.