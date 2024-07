Upravna enota Sežana: Rešitev v povečanju števila zaposlenih

Uporabniki sežanske upravne enote se že dalj časa spopadajo z dolgotrajnimi postopki pri pridobivanju gradbenih in uporabnih dovoljenj. Na naše poročanje so se odzvali tudi župani občin, katerih občani imajo zaradi zamudnih postopkov številne težave in gospodarsko škodo.