Eden od naših bralcev je ob sprehodu do slapa Peričnik v dolini Vrat na gradbišču pri zadnjem mostu pred Kočo pri Peričniku opazil vrsto ostankov gradbenega materiala, od plastičnih cevi in druge plastike ter embalaže do ostalih odpadkov, pomešanih z rečnim sedimentom, kamninami in prodom. Kot je zapisal ob fotografijah, ki nam jih je posredoval, gre po njegovem mnenju za malomarno ravnanje z gradbenim materialom, ki bi moral biti sortiran. Še posebej ker gre za območje vodnega zajetja in Triglavskega narodnega parka.

Z jeseniške občine, ki je investitorica projekta, so naša vprašanja o tem naslovili na podjetje Atelje Prizma, ki izvaja nadzor nad deli. Pojasnili so, da so z opisanim seznanjeni, saj so dnevno prisotni na gradbišču. »Dogovorjeno je bilo, da se izkopni material od polaganja vodovodnih cevi začasno deponira na gradbiščno deponijo za potrebe zasipavanja in urejanja okolice UV-jaška. Z večjimi skalami se bo uredil desni breg Triglavske Bistrice. Kar bo ostalo odvečnega materiala, se bo pred zaključkom del odpeljal na stalno deponijo in okolica se bo uredila skladno s projektno dokumentacijo oziroma zahtevami lastnikov zemljišč,« so navedli. S komunalne direkcije Občine Jesenice so dodali, »da gre za material od izkopa, kar pomeni naravni material, ki ni nevaren odpadek«.

Vgradnja dezinfektorjev

S fotografij je sicer jasno razvidno, da gre za plastične odpadke. Ker je za posege v ta prostor potrebno naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje, smo se z vprašanji obrnili tudi na Zavod za varstvo narave, kjer so nam pojasnili, da zavod ni nadzorni organ in nima pristojnosti ukrepanja ob morebitnem nepravilnem odlaganju odpadkov.

»Za poseg ob Peričniku smo podali strokovno mnenje in pri obisku terena preverili skladnost izvajanja s strokovnimi naravovarstvenimi usmeritvami. Opazili smo sicer tudi plastične odpadke, ki so običajni na gradbiščih, pred koncem gradnje pa jih izvajalci praviloma odstranijo. Če jih v konkretnem primeru ne bi odstranili, bi bila potrebna prijava na inšpekcijo,« so zapisali v odgovoru.

Gre sicer za investicijo v vgradnjo UV-dezinfektorja na vodnem viru Peričnik. Tam se namreč ob večjih nalivih pojavlja povečana motnost pitne vode, ki je posledica spiranja tal v površinske vode. Posledično se v pitni vodi pojavljajo tudi koliformne bakterije, zato se na zajetju Peričnik redno izvaja dezinfekcija z natrijevim hipokloritom. Umestitev UV-dezinfektorja bo odpravila potrebo po stalni dezinfekciji sistema s hipokloritom in delno tudi potrebo po prekuhavanju ob manjših prekoračitvah motnosti vodnega vira, ki napaja dobršen del Jesenic.