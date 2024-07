V Domžalah sta županja Renata Kosec in direktor podjetja Trgograd Tomo Kres podpisala pogodbo za obnovo Kopališča Domžale, vredno 11,158 milijona evrov (z DDV). Dela bodo stekla še pred avgustom, ponovno odprtje kopališča pa načrtujejo poleti 2026. Zaradi dotrajanosti je kopališče nujno potrebno obnove, na katero se je čakalo kar nekaj let. Ob podpisu pogodbe z izvajalcem je županja izrazila zadovoljstvo, da bodo dela končno stekla, v veliko veselje predvsem najmlajših uporabnikov kopališča: »Letos kopališče žal ne bi obratovalo v nobenem primeru. Že lani je obratovalo v omejenem obsegu, saj je bil od junija do septembra odprt le veliki bazen.« Po obnovi bodo uporabnikom na voljo veliki bazen, dolg 50 in širok 25 metrov, ki bo pokrit z balonom omogočal uporabo vse leto, otroški bazen in bazen za učenje plavanja. V kopališkem kompleksu bodo še otroško igrišče, naprave za fitnes na prostem, mize za namizni tenis in igrišče za badminton.

Obnova kopališča naj bi kraju prinesla številne prednosti, poleg izboljšav te javne športno-rekreacijske infrastrukture. Kopališče bo s prenovo ponovno postalo prostor za rekreacijo, sprostitev in druženje, kar ponuja priložnost za izboljšanje kakovosti bivanja in spodbujanje zdravega načina življenja že doslej številnih uporabnikov. Lani je Zavod za šport in rekreacijo Domžale na bazenu naštel 22.335 obiskovalcev, leta 2022 pa 20.180.