»Glasba je univerzalni jezik, ki ljudem vedno nariše nasmeh na obraz. Ker vemo, da jim z našimi uličnimi nastopi polepšamo dan, nam postane toplo pri srcu,« svojo ljubezen do ulične glasbe pojasni dirigentka OLVO-Banda Virginie Vantyghem. Belgijsko glasbeno zasedbo, ki je prepoznavna po svojih modrih uniformah, sestavlja približno sedemdeset članov, starih od 12 do 18 let. Ti se delijo na pihalno in tolkalno sekcijo ter tako imenovani kliek, ki ga sestavljajo bobni, klarioni in lovski rogovi.

Od Petkovškovega nabrežja do Mestnega trga

Množica se je okoli zasedbe začela zbirati že nekaj minut pred dopoldanskim nastopom na Petkovškovem nabrežju. Od tam so krenili proti Pogačarjevemu trgu, parado pa so nadaljevali proti Dvornemu trgu, čez Ljubljanico na Stari trg ter jo dobri dve uri po začetku končali na Mestnem trgu. »Vsako drugo leto organiziramo izlete v tujino, tokrat smo se odločili za Slovenijo,« je povedal vodja zasedbe Luk Vandelanoitte. Do letošnjega leta so nastopili že v desetih evropskih državah.

S svojim uličnim nastopom je OLVO-Band privabil veliko poslušalcev. Zaposleni v okoliških trgovinah so pokukali skozi vhodna vrata, spremljali so jih skozi okna stavb, marsikateri obiskovalec bližnjih lokalov pa je navdušeno vstal od mize, da bi si dogodek lahko bolje ogledal. V trenutkih, ko niso igrali, so glasbeniki tudi zaplesali. »Ulična glasba mestu doda vzdušje. V Ljubljani se sicer vedno kaj dogaja, ampak se mi zdi, da je v dopoldanskih urah mesto bolj počasno, zato so takšne ure primerne za nastope. Všeč mi je tudi, če ne gre za organiziran nastop, ko samo kak posameznik igra na kitaro ali kaj podobnega. Takrat se včasih samo ustavim in uživam v trenutku,« je povedala Tjaša Košir.

Ulična glasba kot prijetno presenečenje

Med poslušalci je bilo tudi nemalo turistov. »Pri nas je ogromno uličnih glasbenikov, ki jim rade volje prisluhnem. Za ta dogodek sem izvedela, ker spremljam Ljubljana Festival in sem se odločila, da si bom prišla ogledat parado. Zdi se mi, da takšni nastopi oživijo mesto,« je povedala Christine Dauner iz Hamburga. »Zelo mi je všeč, ker takšne predstave pridejo ljudem nasproti. Veliko časa namreč prihranimo s tem, da nam ni treba organizirati obiskov raznih koncertov, zato so vedno prijetno presenečenje. Tudi trenutna me je presenetila, na Pogačarjev trg sem namreč prišel, ker sem bil v bližini in slišal glasbo. Prav tako verjamem, da taki dogodki povezujejo ljudi, saj se nas je zbralo kar nekaj,« je pozitivne lastnosti uličnih nastopov opisal poslušalec Andrej Semprimožnik. »Na splošno mi je zelo všeč godba na pihala, saj me spominja na otroška leta. Vesel sem, da jo je še vedno mogoče poslušati in imamo tako v Sloveniji kot očitno tudi v tujini še vedno nekaj odličnih izvajalcev,« je dodal.