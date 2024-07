Pred petimi leti se je Italijan kot direktor zdaj že izbrisanega podjetja iz Kopra z ljubljansko družbo dogovoril, da bo prevzela za 60.000 terjatev iz posla, ki naj bi ga poslovnež sklenil s podjetjem iz Belgije. Ljubljančani so Italijanu znesek, od katerega so odšteli svoje stroške, nakazali, vendar so kmalu posumili, da nekaj ni v redu.

Družba iz Belgije namreč v Ljubljano denarja ni nakazala – ker, kot so po poizvedovanju ugotovili v prestolnici, posla z Italijanom Belgijci sploh niso nikoli sklenili.

Italijan je poskus prevare odgovornim v oškodovani ljubljanski družbi priznal in obljubil, da bo dolg poravnal: sprva ga je odplačeval kot dogovorjeno, so ugotovili koprski kriminalisti, pozneje pa ne le prenehal nakazovati obroke, ampak je tudi skril zastavljene premičnine, ki jih je zastavil kot garancijo. Dolžan je ostal skoraj 16.000 evrov.

Zaradi ponareditev ali uničenja poslovnih listin mu grozi do dveh let, za poslovno goljufijo pa do petih let zapora.