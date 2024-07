V Belgiji zaradi suma priprave terorističnega napada aretirali sedem ljudi, dokazov o povezavi z OI ni

Belgijska policija je danes aretirala sedem ljudi, ki so osumljeni, da so pripravljali teroristični napad, je sporočilo zvezno tožilstvo. V okviru obsežne operacije so policisti izvedli racije po vsej državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.