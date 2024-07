Koprski policisti so obravnavali nenavaden primer spora na vozišču, v katerega sta bilo vpletena 37-letnik iz okolice Kopra in 51-letni državljan Poljske.

Sprva je domačin razburil Poljaka s tem, ko je trčil v njegovo vozilo in se odpeljal naprej. Poljak je zapeljal za njim in ga prehitel, potem sta se oba ustavila in se sprla.

37-letnik se je usedel nazaj v vozilo in se namerno večkrat zaletel v vozilo Poljaka. Prepir se je nato nadaljeval izven vozila.

Poljak mu je vzel ključe vozila, kar je domačina še bolj razjezilo. Iz vozila je vzel kitaro in državljana Poljske in njegovega 22-letnega sina, ki je bil poleg, udaril z njo ter ju lažje poškodoval. Zatem je pobegnil s kraja.

Policisti so ga izsledili v Kopru. Opravil je preizkus alkoholiziranosti, rezultat je pokazal 0,67 mg/l, prav tako je opravil hitri test za mamila, ki je bil pozitiven na kokain in konopljo.

Sledi mu kazenska ovadba za nevarno vožnjo, za povzročitev telesne poškodbe in poškodovanje tuje stvari.