(Nedeljski dnevnik) Slovenci po svetu: Nina o slovensko-indijski poroki v Goi

Med zakoncema Harshdeepom in Nino Singh, Indijcem iz New Delhija in Slovenko iz Ljubljane, medkulturna izmenjava poteka vsak dan. Podobno sta v spoju med indijskimi in slovenskimi običaji zasnovala poroko, ki je s približno stotimi svati februarja potekala v indijski zvezni državi Goa ob zahodni obali. To je bila po poroki na Hrvaškem in civilni v Indiji zanju že tretja poroka, ki pa je bila glede na indijske poročne obrede v bistvu majhno praznovanje. »Indijske poroke so zelo množične in po navadi trajajo ves teden, vsak dan je posvečen nekemu ritualu. Pri naju je vse skupaj potekalo dva dni, tako da sva dogajanje zgostila,« pripoveduje Nina Singh. Pri čemer se količina na indijski poroki pozna tudi pri oblekah. »Običajno je, da imajo več poročnih oblek. Midva sva imela štiri, med temi rumen sari za haldi in še eno obleko za ritual mehendi,« pojasni Slovenka, za katero je spremljanje porok postalo tudi njen poklic, saj z možem ustvarjata poročne filme.