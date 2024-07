Visokoleteče napovedi Slovenk, da so sposobne ponoviti scenarij z domačega EP 2022, ko so v prvem krogu v Celju premagale Danke z 28:26, so se v Parizu hitro sesule kot hišica iz kart. Ekipa selektorja Dragana Adžića se jim je bolj ali manj enakovredno upirala le do izida 9:9 v 20. minuti, nato so se Danke dokončno razletele po igrišču, tekmice pa padale iz napake v napako (sedem izgubljenih žog ob desetih tehničnih napakah). Skandinavke so v dobrih petih minutah naredila delni izid 4:0, sredi drugega polčasa je bil pri 21:14 zmagovalec odločen, rekordna prednost pa je v končnici dvakrat znašala plus 10 (26:16, 27:17).

Slovenske igralke na celotni tekmi tekme niso niti enkrat vodile, iztržile so zgolj štiri remije na začetku tekme, pri strelih na gol pa so bile le polovično uspešne (38:19). V prvem polčasu so dosegle enajst golov, v drugem samo osem, Ana Gros in Tjaša Stanko pa sta s po petimi goli dosegli več kot polovico slovenskih. Še večji polom je preprečila vratarka Maja Vojnovič s 13 obrambami in 33-odstotno uspešnostjo pri ustavljanju strelov, na nasprotni strani pa je Althea Reinhardt (na klubski ravni 27-letni brani za danski Odense) prav tako zbrala 13 obramb, a ob kar 43-odstotni uspešnosti: »Ne glede na moj prispevek imam zaradi visokega poraza grenak priokus. Zgrešile smo preveč zicerjev in naredile preveč tehničnih napak. A to je bila šele prva tekma in ničesar še ni izgubljenega. Slovesna otvoritev? Seveda gremo tja, a ne žurati, ampak si jo ogledati, potem pa se bomo takoj osredotočile na Južno Korejo.«

Tudi krožna napadalka Nataša Ljepoja je bila, tako kot celotna reprezentanca, le polovično uspešna pri strelih na gol (2:1). »Danska ni pokazala v igri ničesar novega, za kar ne bi vedele. Naša obramba tokrat ni bila težava, čeprav smo vseeno dobile kakšen gol preveč. Pokopal pa nas je napad, predvsem v drugem polčasu. Imele smo preveč izgubljenih žog, kot da bi se nam zatresle roke, in potem je vse šlo le še navzdol,« je ocenila 28-letna Nataša Ljepoja, članica romunskega kluba Ramnicu Valcea. Statistika levokrilne igralke Tamare Mavsar je tokrat ostala povsem prazna: »V prvem polčasu smo igrale še kar solidno, začetek drugega pa je bil katastrofalen. Delale smo napake, ki si jih proti takšni vrhunski ekipi ne bi smele privoščiti, naša glavna težava pa je bil napad. Nujno moramo dvigniti raven igre, saj nas čakajo še vsaj štiri težke tekme. Seveda gremo na otvoritev iger in upam, da se bomo tam malce sprostile in resetirale.«