Sprva se je zdelo, da se je tekma v Saint-Etiennu med Argentino in Marokom končala z neodločenim izidom 2:2, ko je v 16. minuti sodnikovega dodatka mrežo zatresla Argentina. Nato pa so po dveh urah prekinitve zaradi vdora navijačev sodniki s pomočjo Vara gol razveljavili. Maročani so tako prišli do senzacionalne zmage z 2:1 (1:0).

Uvodno tekmo je zaznamovalo več incidentov, proti koncu tekme je na igrišče stadiona Geoffroy-Guichard vdrlo približno 50 maroških navijačev. Ti so bili predvsem jezni zaradi izjemno dolgega sodnikovega dodatka.

Incidentes en el arranque de los Juegos Olímpicos. Tras el empate agónico 2-2 de Argentina ante Marruecos, aficionados marroquíes invadieron el terreno de juego e intentaron agredir con objetos a futbolistas argentinos. ‼️⚽️ #TeledeportesTeleven 📹: @CeliUnzuepic.twitter.com/1Bk8e9F1Y8 — Teledeportes (@Teledeportes_10) July 24, 2024

Metali so tudi steklenice in skodelice, zaradi česar je moral sodnik po argentinskem izenačenju na 2:2 globoko v sodnikovem dodatku igralce pozvati, naj se vrnejo v garderobo. Ekipi sta zapustili igrišče, toda tekme ni bilo konec, čeprav je morda večina mislila, da je bilo temu tako. Po skoraj dveh urah so se nogometaši vrnili na igrišče, glavni sodnik Šved Glenn Nyberg pa je nato po ogledu Vara zadetek razveljavil.

Lo que pasó en el partido Marruecos & Argentina por los Juegos Olímpicos, más allá de lo vergonzoso, fue legal. El árbitro adicionó el tiempo que le pareció correspondía y, reanudado el juego tras los incidentes y a instancias del VAR, anuló el gol del empate argentino. Ahora,… pic.twitter.com/yaH1CQp3Fd — En1Buena (@En1Buena) July 24, 2024

Sledilo je približno tri minute igranja pred tedaj povsem praznimi tribunami, preden je Nyberg le odpiskal konec dvoboja, Maroko pa je tako vpisal precej šokantno in presenetljivo zmago nad eno izmed favoritinj olimpijskega turnirja.

V taboru svetovnih prvakov so bili zaradi dogajanja na tekmi ogorčeni. Trener Javier Mascherano je dogajanje označil za »škandal« in »cirkus«, medtem ko je branilec Nicolas Otamendi govoril o »zgodovinski sramoti«.

Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi zvezdnik Lionel Messi in dogajanja označil za »nenavadno«. Kar se je zgodilo v Saint-Etiennu, je bilo sramotno, so medtem zapisali argentinski mediji. V argentinski zvezi so prepričani, da bi Fifina disciplinska komisija morala ukrepati zaradi incidentov na tekmi.