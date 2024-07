(Nedeljski dnevnik) Nacionalni inštitut za biologijo: Dom nešteto raziskav življenja

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo poteka nešteto zgodb. Preučujejo najrazličnejše rastline, živali in mikroorganizme ter izvajajo raziskave, ki širijo znanje o rakavih obolenjih in genotoksičnih snoveh v okolju. Lani so se preselili v nove sodobne prostore, ki so jih poimenovali Biotehnološko stičišče.