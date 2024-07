»Naša preiskava je pokazala, da je bila večina poskusov neuspešnih, njihova ciljna skupina pa so bil predvsem odrasli, čeprav smo med njimi našli tudi nekaj poskusov zlorab mladoletnikov,« so v sredo za Blog post sporočili iz Mete.

Poleg lažnih računov so odstranili tudi 200 Facebook strani in 5.700 Facebook skupin, ki so bile prav tako upravljane iz Nigerije. Skupine so uporabniki uporabljali za izmenjavo nasvetov, kako uspešno izvesti prevare.

Predstavniki Mete so sporočili še, da njihovi sistemi avtomatično blokirajo izbrisane uporabnike, ki želijo ustvariti nove skupine. Kako točno delujejo ti sistemi Meta ne želi razkriti, so pa povedali, da enak sistem uporabljajo tudi na Instagramu, kjer so do sedaj odkrili že 20 prevarantov, ki so skupno opravljali s 2.500 profili.

Je pa že nekaj časa znan sistem, ki sumljiva sporočila avtomatično prestavi v mapo »skrita sporočila«, s čimer obvarujejo svoje uporabnike pred neželenimi sporočili. Kljub temu se spletni prevaranti nenehno prilagajajo novim sistemom in iščejo načine, kako jih zaobiti, zato je soočanje s spletnimi prevarami težavno. Uporabnikom družbenih omrežij svetujejo, naj bodo nenehno previdni, kadar želijo z njim stik vzpostaviti neznanci.