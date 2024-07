Požari so uničili nekaj stavb. Prebivalce mesta so preventivno evakuirali že v ponedeljek, skupno pa so v regiji evakuirali približno 25.000 ljudi.

»Znotraj mesta beležimo precejšnjo škodo,« so na družbenem omrežju X zapisali uslužbenci parka, a podrobnejših informacij o požganih stavbah niso predstavili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodali so, da so v mestu še vedno prisotne gasilske brigade, ki ščitijo najpomembnejšo infrastrukturo v mestu, vključno z naftovodom Trans Mountain Pipeline, ki je speljan skozi mesto in notranjost Kanade povezuje z obalo Britanske Kolumbije.

BREAKING: Devastating wildfires ravage Jasper National Park in British Columbia, Canada! Flames reach townsite, multiple structures & hotels on fire. Essential workers evacuated due to security concerns. Situation critical. #JasperNationalPark#Wildfires#Canadapic.twitter.com/HWGH2XjjNi — Facts Prime (@factsprime35) July 25, 2024

V Nacionalnem parku Jasper se je od izbruha požarov bistveno poslabšala tudi kvaliteta zraka, zaradi česar so morali iz gozdnatih predelov parka evakuirati tudi nekatere gasilce in vse ljudi brez posebnih naprav za pomoč pri dihanju.

Župan mesta Jasper je za televizijo CBC dejal, da se okoliško prebivalstvo sooča »z najhujšo nočno moro«.

--while everyone evacuates #Jasper National Park and area in Alberta, Canada, I can't stop thinking about the wildlife, the bears, moose, deer, all of them...🥺🐐🦌🐺🐻🐦🦉🦅pic.twitter.com/lJI3i5g3b3 — ‏ًً (@politicalplayer) July 23, 2024

Kanadski premier Justin Trudeau je v sredo dejal, da je vlada odobrila prošnjo oblasti province Alberta o aktivaciji zvezne pomoči. »Na območje smo napotili vojsko, poskrbeli za pomoč pri evakuaciji in sprostili več sredstev za pomoč pri gašenju požarov - gašenje in dejavnosti zračnih sil tudi koordiniramo,« je na omrežju X zapisal Trudeau.

We’ve approved Alberta’s request for federal assistance. We’re deploying @CanadianForces resources, evacuations support, and more emergency wildfire resources to the province immediately — and we’re coordinating firefighting and airlift assistance. Alberta, we’re with you. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 25, 2024

Na zahodu Kanade po navedbah AFP trenutno divja nekaj sto požarov, več kot 400 so jih zabeležili v provinci Britanska Kolumbija, slabih 200 pa v Alberti, kjer požari ogrožajo tudi regijo Fort McMurray, znano po predelavi naftnega peska.

Lani poleti so Kanado opustošili najhujši požari v njeni zgodovini. Zgorelo je približno 15 milijonov hektarjev površin, skupno so evakuirali 200.000 ljudi.