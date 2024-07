V turistični agenciji Kompas v povezavi z olimpijskimi igrami v Parizu beležijo izrazito povečano povpraševanje aranžmajev po meri. Kot uradna turistična agencija in partner številnih športnih zvez skrbijo za športne in gospodarske delegacije, ki bodo v tem času obiskale francosko prestolnico.

So cene namestitev v Parizu, ki že tako velja za eno najdražjih mest na svetu, zaradi pomembnosti dogodka narasle? »Tukaj ni enoznačnega odgovora, saj so potovanja odvisna tudi od želja potnikov. Zagotovo pa so v tem času cene tam še višje,« je pojasnila Vesna Barbalic iz Kompasa. Tudi zato za skupinske obiske francoskega glavnega mesta priporoča pozen poletni ali jesenski čas, ko je glede na trenutne trende pričakovati vsaj delno umiritev cen.

V Kompasu še poudarjajo, da so, kar se tiče Francije, med slovenskimi potniki tradicionalno zaželeni aranžmaji vodenih krajših oziroma vikend potovanj z letalom v Pariz z ogledom glavnih atrakcij prestolnice, poleg klasičnega Pariza pa organizirajo tudi obisk prestolnice v kombinaciji z Eurodisney parkom v bližini, ki je najbolj priljubljena izbira družin z otroki.

Navijaški duh z vsega sveta

Da smo Slovenci strastni športni navijači in radi v živo bodrimo svoje športne idole, poudarja tudi Nataša Jeza Kotnik, vodja marketinga v agenciji Sonček - TUI potovalni center. Pravi, da se je to letos pokazalo že v času nogometnega evropskega prvenstva, ki je zaradi nastopa naše reprezentance še bolj pritegnilo pozornost, medtem ko so olimpijske igre vendarle malce drugačen športni dogodek.

Ker gre za veliko število tekem, ki so razpršene na več različnih prizorišč, v omenjeni agenciji organiziranih odhodov (avtobusnih ali letalskih) zaenkrat nimajo, urejajo pa individualne rezervacije, ki obsegajo prevoze in hotelske namestitve, po katerih povprašujejo posamezniki.

»Hoteli v Parizu so še na voljo, nekateri v zadnjih dneh celo spuščajo cene, torej niso popolnoma zasedeni. Zagotovo pa se bo še veliko dogajalo v času olimpijskih iger, saj bodo morebitni uspehi naših olimpijcev, sploh iz skupinskih športov, vzpodbudili še več ljudi, da bi obiskali odločilne tekme. Agencije in prevozniki se bomo temu poskušali prilagoditi,« je dejala Nataša Jeza Kotnik.

Čeprav se želijo nekateri potniki izogniti gneči v Parizu, ima olimpijsko oziroma športno vzdušje svoj čar in takšnega Pariza ne bomo mogli več doživeti, dodaja: »Nekatere pritegneta prav navijaški duh in pisana množica ljudi z vsega sveta. Gre za enkratno doživetje, ki ga ob morebitnih dobrih uvrstitvah naših športnikov mnogi ne bodo želeli zamuditi.«

Mimogrede: proste hotelske sobe srednjega razreda je te dni še vedno mogoče najti tudi v neposredni bližini slovenske hiše v parku La Villette, kjer se bodo zbirali tudi slovenski navijači. Potem ko je bilo treba za nočitev z zajtrkom s četrtka na petek odšteti 270 evrov, bodo sobe z današnjim uradnim odprtjem iger dvakrat dražje.