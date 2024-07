Novomeški policisti so se nemudoma odzvali in 31-letnika izsledili. Zaradi neupoštevanja opozoril in ukazov so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga po zaključenem postopku odpeljali domov.

Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

O podobnem dogodku smo poročali že pred dobrim tednom dni, prav tako na dolenjski avtocesti. Takrat so v zgodnjih jutranjih urah med avtocestnima priključkoma Trebnje in Mirna Peč opazili otroka z nahrbtnikom, ki je pešačil ob robu avtoceste.

Oba dogodka sta se na srečo končala brez resnih posledic.

Preberite tudi: Deček zgodaj zjutraj pešačil po avtocesti. Želel je obiskati prijatelja v Novem mestu