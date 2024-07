Višje plače bodo po novem predlogu vlade dobivali tudi ministri in poslanci, skupaj jih je 270. Višji zneski naj bi na njihove račune prišli že avgusta z julijsko plačo. Plače večine poslancev pa naj bi se gibale med 3500 in 4000 evri neto.

Vlada napoveduje, da je zvišanje osnove prvi korak pri reformi sistema državnih uradnikov, jeseni pa bodo spremenili ne le koeficiente, ampak celoten sistem. KOt piše portal Index.hr, zaenkrat ne želijo povedati, ali je cilj teh sprememb izenačitev plače predsednika vlade in predsednika, ki sta najvišji koeficient dobila še v času Franja Tuđmana in polpredsedniškega sistema.

»Menimo, da je po vseh teh dosežkih prišel čas, da to vprašanje postavimo na dnevni red. Na začetku tretjega mandata je situacija taka, da noben minister ni na prvem mestu po višini plače v svojih institucijah in takšno stanje ni dobro,« je dejal Plenković in dodal: »Čas je, da je delo tistih, ki kandidirajo, ki so imenovani na politične funkcije, tudi ustrezno ovrednoteno. To je le prvi korak, minister Habijan in njegovi sodelavci pa bodo delali na novem plačnem okviru za uradnike, saj menimo, da mora biti to delo tudi na Hrvaškem ustrezno plačano.«

To bodo nove plače najvišjih državnih funkcionarjev:

- Zoran Milanović (predsednik): 6074 evrov neto (stara plača 3600 evrov neto)

- Andrej Plenković (predsednik vlade): 5535 evrov neto (stara plača 3263 evrov neto)

- Gordan Jandroković (predsednik DZ): 5314 evrov neto (stara plača 3113 evrov neto)

- Marko Primorac (podpredsednik vlade): 4776 evrov neto (stara plača 2769 evrov neto)

- Damir Habijan (minister): 4167 evrov neto (stara plača 2357 evrov neto)

Ob tem je Plenković še izpostavil, da je zvišanje plač tudi protikorupcijski ukrep. »Potem ko smo zagotovili veliko gospodarsko rast, zvišali minimalne plače, je čas, da zvišamo tudi plače ministrov,« je dejal Plenković in dodal, da se je odrekel veliko višji plači in da njegova plača v primerjavi z drugimi ni zelo visoka.