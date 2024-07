Po vseh obveznostih si bo Pogačar zdaj vzel nekaj dni za oddih, potem pa že pogleduje proti pripravam na nove izzive. Dodatno energijo mu je dal tudi domači sprejem pri krožišču v Komendi. "Ni me veliko v Komendi, ampak vsakič, ko pridem, grem čez to krožišče, vidim zastave, plakate, domače, znance in res z veseljem pridem. Hvala vsem, da se počutim resnično doma v Komendi," je navijačem dejal Pogačar.

Ob tem jim je zaupal, da sicer ne rumena ne roza barva nista med njegovimi ljubšimi.

Preberite še: #foto Sprejem za Tadeja Pogačarja: Uspehi vrhunskih športnikov segajo onkraj medalj

Čas za počitek

Pogačar je bil presenečen nad tem, koliko ljudi se je zbralo v Komendi. "Neverjetno, koliko ljudi se lahko nabere okoli komendskega rondoja. V čast mi je, da sem Komendčan. Dva dni sem bil po Touru res utrujen, tudi danes je bilo veliko obveznosti, ampak zdaj vem, da sem doma, v Komendi, in to mi da dodatno energijo," je po sprejemu dejal po novem trikratni zmagovalec dirke po Franciji.

Pogačar si bo zdaj naprej vzel čas za počitek, potem pa bodo sledile priprave za svetovno prvenstvo in zadnje dirke sezone v Italiji. Sicer pa tudi med dopustom ne bo zanemaril kolesa. "Dopust si predstavljam, da grem iz dneva v dan brez obveznosti. Da greva z Urško lahko malo naokrog s kolesom, da pojem dobro kosilo, imam ležerno popoldne, v glavnem počivam in preživljam čas s tistimi, ki so mi blizu, saj mi to da energijo," je dejal prvi zveznik kolesarskega športa.

Kot je povedal, si želi za kakšen dan tako v hribe kot na morje, verjetno na Azurno obalo. "Treba si je spočiti telo in glavo," je še poudaril.

Nad Pogačarjem se navdušujejo tako mladi kot stari

V Komendo je 30 kilometrov prekolesaril tudi 78-letni Ivan, ki je z ženo vsak dan z navdušenjem spremljal kolesarske boje v Italiji in Franciji. Na sprejem je skupaj s starši prišel tudi triletni Jan. Njegova mama je povedala, da so se na Pogačarja spomnili tudi v vrtcu v Trzinu, kjer so otroci narisali kolesarski dres in ga pobarvali v rumeno.

Med množico pa je bilo opaziti tudi hrvaške, italijanske in celo francoske športne navdušence. Kot je povedal Jean, so tudi Francozi veliki pristaši slovenskega šampiona, saj trenutno nimajo nobenega svojega kolesarja, ki bi bil v samem vrhu. Sicer pa je pred dnevi na spletu videl, da se bodo slovenskemu asu poklonili v domačem kraju, zato so se z družino odločili priti v Slovenijo na dopust in ob tem obiskati tudi sprejem.