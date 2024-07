Podnebni aktivisti vdrli na frankfurtsko letališče. Zamuda letala tudi iz Ljubljane

Na letališču v Frankfurtu so davi ustavili promet, ker so na območje letališča vdrli podnebni aktivisti skupine Last Generation. Jutranji let iz Ljubljane v Frankfurt, ki je bil sprva predviden ob 7.05, so zaenkrat preložili na 9. uro.