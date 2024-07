Biden je v nedeljo odstopil od kampanje za ponovno izvolitev in podprl Kamalo Harris, ki je podpredsednica ZDA in je z njim kandidirala že leta 2020. Ameriški strokovnjaki za volilno pravo zato ocenjujejo, da Trumpova pritožba ne more uspeti, navaja ABC.

Bidnu je v blagajni za namen volilne kampanje ostalo 91,5 milijona dolarjev, kar je formalno predal Harris. »Kamala Harris želi izvesti 91,5 milijona dolarjev vreden rop preostanka denarja za kampanjo Joeja Bidna - gre za nesramen grabež denarja in največjo kršitev v zgodovini FEC,« so zapisali Trumpovi odvetniki.

»Republikanci so lahko ljubosumni, ker so demokrati dobili energijo za zmago nad Trumpom, vendar pa bodo prazne pravne zahteve, kot je ta in tiste od prej, ko so hoteli zatreti glasove in ukrasti volitve, le odvračale pozornost od iskanja prostovoljcev, pogovorov z volivci in zmage na volitvah,« je odgovoril tiskovni predstavnik Harrisove Charles Kretchmer Lutvak.

Strokovnjaki za financiranje volilnih kampanj ne dvomijo, da ima Harris odprt zakonit dostop do Bidnovega denarja, ker si predsedniški in podpredsedniški kandidat delita račun in se po zakonu obravnavata kot celota.

Trumpovi odvetniki po drugi strani izpostavljajo, da Biden in Harris še nista bila potrjena kot kandidata za letošnje volitve. »To bi lahko bil problem, če bi bile to njune prve skupne volitve. Vendar pa sta skupaj že od leta 2020, zato ta argument ne velja,« je za ABC izjavil nekdanji pravnik FEC Adav Noti.

Harris je od nedelje od majhnih donatorjev zbrala že več kot 100 milijonov dolarjev, Bidnova in njena kampanja pa ima na računu okrog 95 milijonov, poroča ABC. Denar priteka tudi na račune številnih odborov za politične akcije (PAC), ki lahko zbirajo in porabljajo neomejene vsote denarja.

Zbudili so se bogati demokratski donatorji, ki niso več denarno podpirali Bidna, ker so izgubili upanje, da lahko na volitvah premaga Trumpa. Demokratski strateg James Carville je v sredo opozoril, da bo pot do zmage zelo težka, vendar pa je za zdaj pomembno to, da je stranka dobila neverjetno novo energijo.