Danes na OI

Predtekmovanja

Lokostrelstvo

Posamično, kvalifikacije Ž (9.30, Žana Pintarič), kvalifikacije M (14.15, Žiga Ravnikar)

Nogomet

Ž, 1. krog, skupina A: Kanada – Nova Zelandija (17.00), Francija – Kolumbija (21.00), skupina B: Nemčija – Avstralija (19.00), ZDA – Zambija (21.00), skupina C: Španija – Japonska (17.00), Nigerija – Brazilija (19.00).

Ragbi

M, predtekmovanje (14.00), tekmi od 9. do 12. mesta (20.00 in 20.30), četrtfinala (21.00, 21.30, 22.00 in 22.30).

Rokomet

Ž, 1. krog, skupina A: Slovenija – Danska (9.00), Nemčija – Južna Koreja (16.00), Norveška – Švedska (21.00), skupina B: Nizozemska – Angola (11.00), Španija – Brazilija (14.00), Madžarska – Francija (19.00).