Tam ga ne bo, bo na obrobju mesta, v Stanežičah, kjer ima mesto oziroma mestna institucija Šport Ljubljana v upravljanju zelenico golf igrišča. Da ne bo pomote – tudi tam raste trava. A to ni neka brezvezna slovenska tivolska travniška trava s hroščki in zaščitenimi rastlinami, temveč za golfiste vzgojena in rejena ter na ravno pravo dolžino pokošena in pognojena angleška travica. Menda je primerna tako za golfiste kot za koncertno publiko.

Sicer pa se veselimo fotografije golf zelenice 1. septembra.