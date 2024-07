Otvoritvene slovesnosti se na olimpijskih igrah odvijajo vse od leta 1896, ko so v Atenah organizirali prve igre moderne dobe. Zaradi vse bolj natrpanega urnika morajo biti slovesnosti od iger v Atlanti (1996) na sporedu danes, nekatera tekmovanja pa se začnejo že pred uradnim odprtjem iger. Nič drugače ni tudi tokrat, odgovornost za režijo enega največjih glasbeno-kulturno-športnih dogodkov leta pa je sprejel režiser Thomas Jolly, ki je znan predvsem po svojem rock-opera muzikalu Starmania.

Ker so bile pretekle otvoritvene slovesnosti že prave mojstrovine – v Pekingu je telovadec Li Ning »hodil po zraku«, v Londonu je James Bond na stadion spektakularno pripeljal kraljico Elizabeto ... – je Jolly veliko časa namenil razmišljanju, kako nadgraditi pretekle izvedbe. Ideja se je ponudila kar v sloganu tokratnih iger »Igre odprtih vrat« (Games Wide Open, op. p.) in režiser je za prireditveni oder namesto stadiona izbral reko Seno.

Velik varnostni zalogaj

Prireditveni prostor se je tako razprostiral na šestih kilometrih, vse od mostu Austerlitz do trga Trocadero pred Eifflovim stolpom. Znamenita parada športnikov, ki so jo po tradiciji začeli Grki in končali domačini Francozi, je potekala na vodi. Zanjo so potrebovali okoli 100 čolnov, ki so prepeljali približno 7000 športnikov (na igrah jih bo nastopili več kot 10.000, a vsi niso prisotni na otvoritvi).

Veliko območje pomeni tudi velike varnostne zahteve. »Organizacija slovesnosti na Seni ni lažja naloga kot organizacija na stadionu, vendar ima takšna slovesnost večji učinek,« je povedal vodja organizatorjev Tony Estanguet, nekdanji vrhunski kanuist. Zaradi varnostnih razlogov so bile v glavnem mestu Francije zaprte številne znamenitosti, v času slovesnosti je za varnost skrbelo okoli 45.000 policistov ter več tisoč vojakov in varnostnikov, tudi potapljači, opremljeni s podvodnim orožjem. Ker se je dogajanje odvijalo na prostem, so si ga gledalci lahko ogledali brezplačno, seveda pa je bilo poskrbljeno tudi za tiste, ki so si zaželeli najboljši možen pogled in so bili za to pripravljeni plačati velike vsote denarja. Po ocenah organizatorjev naj bi bila to največja uvodna olimpijska slovesnost do zdaj.

Organizatorji se ves čas trudijo, da ne bi izdali preveč podrobnosti o tem, kaj se bo dogajalo na petkov večer. Za zdaj je znano to, da bosta rdeča nit slovesnosti ljubezen in raznolikost. Med plovbo po reki bodo obiskovalce in športnike zabavali številni gostje. Za šov naj bi skrbelo več kot 3000 plesalcev, pevcev in drugih nastopajočih, ki bodo nastopali na obeh bregovih reke, mostovih in bližnjih znamenitostih mesta.

Kdo vse je nastopil?

Kdo vse bo med nastopajočimi umetniki, je bila vse do začetka slovesnosti dobro varovana skrivnost. Kot prva zvezdniška gostja se je že kmalu po izplutju prvih ladjic razkrila pevka Lady Gaga, ki je v tipični kabaretni opravi zapela pesem v francoščini. Za resnične so se tik pred zaključkom slovesnosti potrdile tudi govorice, da se v francoski prestolnici mudi hudo bolna pevka Celine Dione.

Plesalcem na številnih lokacijah so se tekom slovesnosti pridružili še številni drugi izvajalci, med njimi priljubljena francoska pevka Aya Nakamura, pa operna diva in težkometalna skupina.

Igre je v že trdi temi odprl Macron. Pred tem je športnike nagovoril predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. ki je v svoj govor vpletel upanje na boljše politične razmere v svetu. Kot je dejal, so vsi skupaj del dogodka, ki združuje svet v miru. "V svetu, ki ga razdirajo vojne in konflikti, se lahko zahvaljujoč tej solidarnosti nocoj vsi združimo," je dejal.

Sledila sta olimpijska prisega in prižig olimpijskega ognja. Slednje so organizatorji zaupali nekdanji tekačici na 400 metrov Marie-Jose Perec ter judoistu Teddyju Rinerju, ki bo Francijo zastopal ne teh igrah.

Olimpijske igre bodo trajale do 11. avgusta. Medalje bodo podelili v 329 disciplinah, prve že v soboto.

*** Pri nastopih nismo gledali na priljubljenost, ampak na to, kaj spada v naše sporočilo. Thomas Jolly, režiser otvoritvene slovesnosti

*** 0–2770 € ​znaša razpon cen vstopnic za otvoritveno slovesnost. Pogled na spektakel bo odličen tudi iz stavb ob reki Seni. 6 km ​je velik prireditveni prostor na reki Seni, kar je onemogočilo generalko. 120​ voditeljev držav bo prisotnih v petek zvečer in si bo prireditev ogledalo s posebej postavljenih tribun.