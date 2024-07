Za Dnevnik je poudarila, da je zagotavljanje sledljivosti temeljna zahteva pri pridelavi sadja in zelenjave ter hkrati pravica potrošnika, da je seznanjen s to informacijo. »Shema Izbrana kakovost, ki pri nobenem živilu ni kaj dosti nad minimalnimi standardi kmetijske pridelave, naj bi zagotavljala poreklo pridelave/reje v Sloveniji, to pa je po raziskavah med potrošniki najpomembnejši kriterij pri odločitvah za nakup številnih živil, tudi sadja in zelenjave.

Morebitne goljufije s poreklom bi zato lahko ogrozile nadaljnji razvoj slovenskega kmetijstva,« je prepričana Bavčeva, ki že dolgo tudi opozarja, da bi moralo biti zlasti pri najranljivejših skupinah prebivalcev, kot so nosečnice, doječe matere in otroci, poskrbljeno za najmanjšo obremenitev z ostanki fitofarmacevtskih sredstev (FFS).

»Povprečno ob vsakem drugem nakupu sadja in zelenjave domov prinesemo tudi nekaj ostankov FFS. Čeprav so količine večinoma pod zakonskimi mejnimi vrednostmi – tri do pet odstotkov je preseženih – je dejstvo, da so te vrednosti na koncu vedno politična odločitev. Še večji problem je, da nihče ne proučuje delovanja 'koktajla' ostankov več FFS hkrati in da pri snoveh, ki delujejo kot hormonski motilci, varnih odmerkov sploh ni. Dejansko velik delež konvencionalno pridelanega sadja in zelenjave na trgu vsebuje ostanke več pesticidov hkrati,« je še opozorila Martina Bavec.