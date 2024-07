Zadnja polna plača že bivšega ministra za obrambo Marjana Šarca, junijska, je znašala 6198,81 evra bruto, kar je 3727,39 neto. Od sredine julija je Šarec evropski poslanec. Od Šarčeve najožje ekipe je ostal državni sekretar Damir Črnčec. Nekdanji državni sekretar Rudi Medved je za junij (izplačilo julija) zaslužil 5795,11 evra bruto, kar je bilo 3349,20 evra neto, Črnčec pa 5599,85 evra bruto oziroma 3516,07 evra neto.

Koliko zaslužijo drugi ministri in premierjev kabinet?

Za plače in nadomestila v kabinetu predsednika vlade je junija šlo skupno 53.015,45 evra bruto. Všteta je tudi premierjeva plača. Robert Golob je za minuli mesec dobil bruto 6726,90 evra, kar je neto 4137,75 evra. Zunanjepolitična državna sekretarja v Golobovem kabinetu sta zaslužila: Vojko Volk 5846,99 evra bruto oziroma 3388,97 neto, Igor Mallypa 5606,20 evra bruto oziroma neto 3263,29.

Za polovico junija je prvo plačo v premierjevem kabinetu dobil novi državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami Jure Leben: za malo manj kot tri tedne bruto 3823,08 evra, kar je bilo neto 2481,32 evra.

Nadomestilo plače je tudi pri izplačilu za junij prejela bivša pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan: 4725,10 evra bruto. Pri plačah vrha pravosodnega ministrstva ni nobenega neto podatka. Ministrica Andreja Katičje za junij zaslužila 6384,20 evra bruto. Bruto plača notranjega ministra Boštjana Poklukarja prav tako sega čez šest tisočakov in znaša 6470,09 evra bruto; pri zadnjem izplačilu je to pomenilo 3696,55 evra neto.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko še edina v ministrskem zboru ni prilezla čez šest tisočakov. Njena junijska plača: 5980,51 evra bruto. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo, zoper katero je že drugič vložena interpelacija, je za junij prejela 6094,29 evra bruto plače. Minister za solidarno prihodnostSimon Maljevac je dobil 6141,91 evra bruto,Luka Mesec, minister za delo in podpredsednik vlade (eden od skupno štirih!), 6007,99 evra bruto, kar je 3429,80 neto, finančni minister in podpredsednik vlade Klemen Boštjančič6352,71 bruto oziroma 3640,63 neto, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu ter tudi podpredsednik vlade Matej Arčon 6257,09 evra bruto, kar je 3585,51 neto, podpredsednica vlade in zunanja ministrica Tanja Fajon6354,58 bruto oziroma 3641,66 evra neto, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel 6326,33 evra bruto, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han 6469,02 evra bruto, kar je v neto znesku pomenilo 3678,49 evra, minister za javno upravoFranc Props 6574,89 evra bruto, minister za okolje, podnebje in energijoBojan Kumer 6226,34 evra bruto oziroma 3711,09 evra neto, infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek6382,64 evra bruto, kar je neto 3654,63, ministrica za kmetijstvoMateja Čalušić 6017,42 evra bruto, Jože Novak, minister za naravne vire in prostor, bruto 6615,63 evra, šolski minister Darjo Felda 6654,21 evra bruto, visokošolski minister Igor Papič 6431,57 evra bruto oziroma neto 3765,65 evra ...

Za vse poslanske plače slabega pol milijona evrov

V državnem zboru je najvišja plača predsednice. Urška Klakočar Zupančič je julija za junij prejela 6488,59 evra bruto plače. Iz parlamenta sicer ne sporočijo prav nobenega neto zneska. Borut Sajovic, vodja največje poslanske skupine, Svobode, je za junij prejel 6080,86 evra bruto plače, vodja druge največje poslanske skupine, SDS, Jelka Godec, pa bruto 5366,24 evra.

Zadnja polna plača poslanca Branka Grimsa, od sredine julija evropskega poslanca: 4286,63 evra bruto. V Bruselj se je preselil tudi Matej Tonin, njegova zadnja polna plača poslanca državnega zbora pa znaša 4280,63 evra bruto.

V državnem zboru popravljajo stole Med poletjem bodo v državnem zboru pleskali. Skupna vrednost teh del: 86.000 evrov z DDV. Prav tako bodo popravili in servisirali stole v veliki parlamentarni dvorani ter v mali dvorani na Šubičevi in v veliki in mali dvorani na Tomšičevi. Vrednost teh del: 10.400 evrov z DDV. Za menjavo luči bo državni zbor porabil 11.600 evrov z DDV.