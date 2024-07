»Pristojni nasilja nimajo več pod nadzorom,« meni vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj, ki je spomnil na incidente v Brežicah, Celju, Zrečah, Trbovljah in Mariboru. »Skupni imenovalec teh incidentov je, da nasilnim učencem nihče v državi nič ne more in da jih nihče ne odvrača od nesprejemljivega ravnanja,« je dejal. V NSi bi radi preprečevali tudi nasilje, ki ga povzročajo posamezne skupine Romov. Zato so nadgradili sveženj zakonov, ki jih je v DZ vložila že skupina županov, a jih je DZ zavrnil.. V skladu s spremembami več zakonov bi otroški dodatek in socialno pomoč v primeru, da otrok ne obiskuje šole, staršem oziroma skrbnikom začasno dodelili v materialni obliki, ne pa v denarju.

Če otrok po osnovni šoli ne bi nadaljeval izobraževanja v srednji šoli, bi otroški dodatek zmanjšali za dobro tretjino. Socialno pomoč bi začasno dodelili v materialni obliki tudi v primeru neporavnanih računov javnim gospodarskim službam. Če brezposelna oseba ne bi bila aktivna pri iskanju zaposlitve, bi bil njen izbris iz evidence brezposelnih hitrejši. Po novem bi zavod za zaposlovanje lahko brezposelnega napotil tudi k delodajalcu, ki bi ponujal delovno mesto, na katerem se zahteva do dve stopnji nižja izobrazba od izobrazbe iskalca zaposlitve. In nenazadnje: za opravljanje vozniškega izpita bi kot pogoj postavili devetletno obiskovanje osnovne šole oziroma končani sedmi razred osnovne šole.