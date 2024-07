Voznik je bil v nesreči lažje poškodovan. 84-letna sopotnica, ki je zaradi trčenja umrla na kraju nesreče, je bila pripeta z varnostnim pasom, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti so opravili ogled kraja in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo. Promet je na tem delu štajerske avtoceste še vedno oviran in ga urejajo policisti, so še sporočili.