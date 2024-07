»Ta odločitev ji onemogoča udeležbo na prihajajočih olimpijskih igrah v Parizu ali drugih dogodkih v pristojnosti zveze. V obdobju suspenza ji je prepovedano sodelovati pri kakršnih koli dejavnostih, povezanih s tekmovanji ali dogodki mednarodne ali nacionalne zveze,« je Fei zapisala v izjavi.

Dujardin je bila suspendirana po tem, ko se je na družbenih omrežjih pojavil videoposnetek, na katerem je Britanka med treningom 24-krat bičala enega od svojih konj.

»Posnetek izpred štirih let prikazuje zmotno presojo med treningom. Mednarodna zveza je sprožila preiskavo, zato sem sprejela odločitev, da se umaknem z vseh tekmovanj, vključno z OI v Parizu, dokler postopek ni končan,« je pojasnila jahačica, še piše Hina.

»Kar se je zgodilo, je popolnoma izven konteksta in ne odraža načina, na katerega treniram svoje konje in kako delam s svojimi učenci, a ni opravičila. Sram me je in žal mi je za svoja dejanja in ker sem razočarala vse, še posebej vse v britanski ekipi in navijače,« je še dodala.

S šestimi olimpijskimi medaljami, vključno s tremi najžlahtnejšega sijaja, je Dujardin najbolj odlikovana britanska olimpijka vseh časov, izenačena je s kolesarko Lauro Kenny.