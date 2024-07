Berločnik je bil v nadzorni svet imenovan na skupščini junija letos, in sicer na predlog Modre zavarovalnice, potem ko je ta zahtevala odpoklic nadzornika Davida Kastelica. Delničarji so poleg tega namesto nadzornikov Luke Gaberščika in Maria Gobba, prvemu je mandat potekel junija, drugemu bo decembra, po nasprotnem predlogu SDH za nova nadzornika imenovali Boštjana Furlana in Dubravko Derossi Uršič.