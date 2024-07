Konservatorski načrt in popis del z oceno vrednosti za obnovo vojnega grobišča talcev je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), občina Radovljica pa je z ministrstvom za obrambo oziroma Upravo RS za vojaško dediščino podpisala dogovor o refundaciji sredstev za obnovo ter izvedla postopek javnega naročila za izbiro izvajalca.

Kot je pojasnila Renata Pamič iz kranjske enote ZVKDS, že več kot 30 let skrbijo za grobišče, v okviru celovite obnove pa bodo poravnali nagrobnike, jih restavrirali in očistili. Uredili bodo tudi tlake in poskrbeli za hortikulturno ureditev. Tako bodo subtilno vzpostavili stanje, kakršno je bilo na grobišču ob njegovi spominski ureditvi v začetku 50. let prejšnjega stoletja.

Pri obnovi bodo sledili konceptu arhitekta Edvarda Ravnikarja, po čigar načrtih je bilo grobišče, na katerem je pokopanih 457 talcev in 18 partizanov, urejeno pred 70 leti. V grajskem parku pa so tudi umetniške skulpture akademskega kiparja Borisa Kalina.

Ureditev dveh vodotokov

Obnova grobišča v parku je bila v načrtu že pred vodno ujmo, in sicer v okviru lanskega Ravnikarjevega leta, zato je bil konservatorski načrt že pripravljen. Poplave, ki so povzročile razdejanje tudi v graščini Katzenstein, kjer deluje psihiatrična bolnišnica, pa so situacijo nekoliko spremenile. Voda je na nekaterih delih nanesla veliko materiala, na drugih pa splaknila nanose peska iz prejšnjih let in odkrila originalne tlake. Večino nanosov so, kot je povedala Nataša Koruza iz kranjske enote ZVKDS, očistili kmalu po poplavah v prostovoljski delovni akciji, v kateri so konservatorjem in restavratorjem pomagali tudi drugi. Po konservatorskem načrtu pa je predvidena tudi ureditev potoka Blatnica in njenega pritoka, ki z obeh strani tečeta okoli grobišča in ki sta povzročila lansko razdejanje.

Pri urejanju vodotokov je nekaj zapletov v zvezi s pristojnostjo, Blatnica je namreč v pristojnosti države, pritok pa v pristojnosti lastnikov zemljišč. Kot je izpostavila krajinska arhitektka in konservatorka Nataša Koruza, bo treba urediti propust ter strugo. »To je osnova. Če vode ne uredimo, lahko postavimo zlate spomenike, pa jih bo spet zalilo,« je opozorila.