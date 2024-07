Jernej Romih, Blaž Strajnič, Rok Vnučec, Blaž Gril in Filip Kokol so dijaki Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, doma iz Celja, Šentjurja in Letuša, ki so svojo šolo in Slovenijo pretekli teden uspešno zastopali na že 27. svetovnem prvenstvu v mehatroniki. Letošnje je potekalo v nizozemskem Eindhovnu. Gre za dijake četrtega letnika programa tehnik mehatronike, ki so pod vodstvom mentorja Mateja Vebra v kategoriji reševalnih robotov premagali vso konkurenco in postali svetovni prvaki.

Robotska tehnologija zelo napreduje

Poslanstvo RoboCupa je pospešiti razvoj cenovno dostopne in zanesljive robotske tehnologije za izboljšanje naše starajoče se družbe. RoboCup ima ambiciozno vizijo, da bi bili do leta 2050 nogometni roboti sposobni premagati človeške svetovne prvake. Takšna prizadevanja pa so mogoča le z deljenjem znanja in sodelovanjem med raziskovalci, ki pospešujejo napredek robotske tehnologije. Tekmovanje je hkrati priložnost, da se na enem mestu zberejo razvijalci, proizvajalci, aplikatorji, uporabniki, financerji pa tudi zavarovalnice in mednarodni mediji. Poleg tekmovanja pa tak dogodek, na letošnjem se je predstavilo okoli dva tisoč sodelujočih v tristo ekipah in petih kategorijah iz 45 držav, ponuja tudi fascinantne robotske delavnice in demonstracije.

Dobra predhodna priprava je bila ključna

»Piše se zgodovina naše Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje. Na naše robotkarje smo zelo ponosni. Biti prvi na svetu je rezultat večletnega prizadevnega dela tako dijakov kot tudi mentorjev, učiteljev, in hkrati velika spodbuda za naše nadaljnje delo. Seveda se bomo trudili tudi v prihodnje za spodbudno učno okolje, ki omogoča našim dijakom razvoj njihovih številnih potencialov in talentov,« je po doseženem uspehu dejala ravnateljica šole Simona Črep.

Celjski mehatroniki so se svetovnega prvenstva udeležili že petič, prav tolikokrat pa je dijake nanj pripravil mentor Matej Veber. Lani so v francoskem Bordeauxu zasedli drugo mesto, letos so bili najboljši. Z zmago pa so si že zagotovili vstopnico za RoboCup 2025, ki bo prihodnje leto v Braziliji, kamor se bodo odpravili po Japonski, Kanadi, Avstraliji, Franciji in letošnji Nizozemski. Kot pove eden od dijakov Jernej Romih, je bila za uspeh ključna dobra priprava. »V pripravah in pri testiranju robota doma smo ugotovili vse njegove šibke točke in jih tudi odpravili. Obenem smo imeli s seboj vse rezervne dele in druge komponente, ki smo jih, če se je kakšen del pokvaril, lahko zelo hitro zamenjali,« razkriva Romih prednosti, ki so jih oddaljile od konkurence. Kot je še dejal, so se na RoboCup pripravljali tako v šoli kot pri njem doma. »Robota smo najprej izrisali v 3D-programu in ga 3D-natisnili, nato smo začeli povezovati različne elektronske komponente in napisali program, ki je vodil celotnega robota. Priprave so trajale deset mesecev, vse od začetka šolskega leta do julija letos,« je še povedal Romih.