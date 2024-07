Zdravniki, medicinske sestre in drugo osebje se trudijo po najboljših močeh, a stanja, kakršno je, ne morejo spremeniti. UKC Ljubljana sicer načrtuje veliko prenov in energetsko sanacijo stavb, a kot smo že velikokrat doživeli v našem javnem zdravstvu, so stvari premikajo sila počasi. Morda bodo k večji hitrosti prispevala evropska sredstva, ki so jih pridobili za nekatere naložbe – na primer za infekcijsko kliniko. V tem primeru so namreč roki do dneva določeni in ni prostora za kakšne »mahinacije«, ki smo jim bili že velikokrat priča pri gradnji bolnišnic.

Če se je v preteklosti velikokrat zalomilo zaradi pomanjkanja denarja, ga je zdaj vsaj za silo dovolj, saj je bil v času prejšnje vlade sprejet zakon o zagotavljanju sredstev, ki je za ta namen med letoma 2021 in 2031 predvidel naložbeni cikel v vrednosti dve milijardi evrov iz domačega proračuna in evropskih skladov. Denar, ki se ne porabi, je za zdravstvo izgubljen. Nedeljski dnevnik