Toda sklepanja, ki jih iz obeh listin potegne, ne razumem najbolje. No, recimo, da sem si sam kriv, da me že grabi senilnost in da mi zato lucidnost peša. Pa sem ga večkrat pozorno prebral.

Spominja me, da v »mirovniškem« 124. členu Ustave piše tudi, da »izvajanje obrambe nadzoruje Državni zbor« in da le-ta v celoti podpira doktrino in sistem ter vrsto, obseg in organizacijo obrambe RS, oziroma da do danes ni sprejel nikakršnih sklepov, ki bi nakazovali kaj drugega. OK, in? Ali to pomeni da je stališče parlamenta sveto? Da mu moramo vsi državljanke in državljani Republike Slovenije priseči zvestobo? Da naj strela udari onega, ki bo pri tem zavihal nos, razmišljal drugače ali si to drznil izreči javno?

Nato opomba, s strani prijatelja s Solkana, pa se izogibam pridevnikov, da »v Ustavi RS ne piše, da v področje obrambe lahko posegajo 'mirovniki' ali nevladne organizacije«. Povem naj samo, da mi je prikradla nasmeh. Saj tudi ne piše, da lahko klatimo neumnosti, pa vendarle to počnemo, dragi Kodermac, žal vse pogosteje tudi javno. 39. člen Ustave o svobodi izražanja, pač. Še nekaj drugih členov treba prebrati: 42. nam zagotavlja pravico do zbiranja in združevanja – in mirovniki se zbiramo in združujemo, pa izkoriščamo tudi člene 44, 45 in 46, ki nam omogočajo sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, vlaganje peticij (pozivov, zahtev, protestov), dajanje tudi drugih pobud splošnega pomena, ugovarjanje politiki, ki nam jo oblast vsiljuje in se z njo ne strinjamo.

Citiral bi še dva zanimiva člena, v zvezi z našim delovanjem: 63. o prepovedi spodbujanja k nasilju in vojni, ter 72. o pravici do zdravega življenjskega okolja.

Trdimo namreč, da politika EU in tudi naših doma do vojne v Ukrajini krši oba! Militarizacija družbe, prehod k vojni ekonomiji, investiranje na desetine milijard letno samo za Ukrajino v oboroževanje, zavračanje tudi najbolj sramežljivih poskusov dialoga z Moskvo sodi k »spodbujanju k nasilju in vojni« in nam povsem izničuje pravico do zdravega življenjskega okolja.

Ne, Kodermac, ne vztrajajte pri tem, da že skoraj 80 let nimamo vojne (v Evropi!), ker boste ujezili zlasti JJ in druge »velike patriote«, da naša, desetdnevna, osamosvojitvena vojna to ni bila. Da ne govorim o onih na Hrvaškem, v BiH in na Kosovu z nekajtedenskim nezakonitim bombardiranjem Beograda. Veliko daljše in hujše kot sedanja v Ukrajini.

Kar pa se preambule Ustanovne listine Združenih narodov tiče, pove to, kar govorimo mi: obvarujmo bodoče rodove pred strahotami vojne, bodimo strpni, živimo skupaj v miru z drugim kakor dobri sosedi in združujmo moči, da ohranimo mednarodni mir in varnost. Seveda, vodilo pri tem mora biti mednarodno pravo, a težava v zvezi z Ukrajino je v tem, da preden bi ga prekršila Ruska federacija z agresijo 24. februarja 2022, ga je Zahod ničkolikokrat, zlasti ZDA in najožje zaveznice (ob bombardiranju Beograda naštejmo še agresije na Sirijo, Afganistan, Irak, Libijo …), zato si treba včasih pomagati, da se razmere še ne poslabšajo, z real-politiko. K temu stremimo in pozivamo mirovniki!

Aurelio Juri, Koper