Ne dotikajte se in ne vmešavajte se v probleme francoske Polinezije, Indokine. Nigerija, Niger, Uganda, Čad, Sahara, Kongo in ostala z rudninami bogata Afrika je skrb bivših kolonizatorjev – predvsem Anglije, Francije in Portugalske. Kaj se ima v ta področja vmešavati Kitajska? Kaj se vmešava v Tajvan, prej njen sestavni del, sedaj pa suvereno državo streljaj oddaljeno od nje. Red ustvarjamo genialci iz Evrope in ZDA. Poglejte, kako vzorno smo demokracijo uvedli v Libijo, Tunizijo, Egipt, Libanon, Sirijo in še nekaj drugih držav po svetu. Tam živeči narodi so nam od srca hvaležni in zato bi vsi begunci tako radi prišli v zibelko demokracije. Vendar ne, v našo demokracijo smejo le tisti, ki jih potrebujemo, ostali pa marš domov, v deželo, ki smo jo že izropali in pustili, da se sesuje sama vase. Če bo potrebno, vas tja brezplačno pošljemo nazaj. Tako deluje naša »demokracija«.

Seveda pa imajo drugje po svetu druge navade. Težko razumejo Kitajsko, da se je začela zanimati za »svoja« območja v Pacifiku. Svoj vpliv po Aziji širi, kamor se le da. Ker so Evropejci pustili Afriko na cedilu, so začeli še z modernizacijo Afrike, saj postavljajo podjetja, železnice, gradijo infrastrukturo. Pa našim in ameriškim genijem spet ni prav. Vsem na očeh so Kitajci začeli ogrožati še naša delovna mesta s proizvodi od visoke tehnologije, električnih avtomobilov, do proizvodov, ki so polovico cenejši od naših. Seveda so naših genijev polna usta državne podpore, ki jo Kitajska deli svojim podjetjem, kot da ima neusahljiv vir denarja za subvencije. Ni važna visoka produktivnost, ne cenejši deli, važno je, da jih na prodoru zaustavimo.

In za zaključek. Tako, kot so se Evropejci in Američani polastili Afrike, Azije in Južne Amerike, so se hoteli polastiti tudi ogromne Rusije. Rusijo je pred dobrimi dvajsetimi leti začel prodajati velikim kapitalistom in njihovim nenasitnim gospodarjem gospod Jelcin. Pa je Putina srečala pamet in napodil vse, ki so Rusijo želeli razbiti in kupiti za nekaj drobiža. Neposlušne oligarhe je onemogočil, svoje pa nagradil. O, ti pokvarjenec, ti. Seveda je s tem postal »prasec« in vse ostalo, kar temu pritiče. Rekel je ne Natu na mejah, vendar se mi in naši borbeni prijatelji na to nismo ozirali. Na komando ZDA smo začeli podpirati najbolj skorumpirano državo v Evropi – Ukrajino. Gospodarska blokada, visoke cene energentov po svetu, zgroženost nad sistemom Rusije in podobne neumnosti so nas pripeljale v položaj, ki ni ničemur več podoben. Za piko na i pa smo še enkrat izvolili nemško bivšo obrambno ministrico Ursulo za šefico Evrope.

Za konec si bom pa še sposodil besede velikega komentatorja na RTV Slovenija g. Jurija Gustinčiča. »O Gazi in tamkajšnjem genocidu pa Evropa molči.«

Peter Zorman, Kranj