Svet Radiotelevizije Slovenija je Rupnika na današnji izredni seji imenoval na predlog v. d. predsednice uprave zavoda Natalije Gorščak. Kot je pojasnila, je pri delu v upravi zelo pomembno pravno znanje. »Vse, kar je treba narediti, je povezano s pravom,« je opomnila. Rupnik, ki je v zavodu delal na področju avtorskih pravic, po njenih besedah ve, kaj je avtorsko pravo in kako je treba strateško postaviti delo v zavodu.

Tudi Andrej Trček, ki je z mesta člana uprave odstopil pred dobrim mesecem dni, bo na njeno prošnjo še nekaj časa ostal član uprave. V upravi, ki ima po zakonu predsednika in tri člane, je namreč po odhodih Zvezdana Martića s predsedniškega mesta in Simona Karduma z mesta člana od prvotne sestave s polnim mandatom ostal le še delavski direktor Franci Pavšer.

Rupnik je v svoji predstavitvi sicer povedal, da je pred 20 leti diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani, na RTVS pa se je zaposlil v pravni službi in tu delal na več področjih. Pisarno za avtorske pravice je prevzel leta 2018. Zatrdil je, da je v zadnjih dveh desetletjih na zavodu videl različne prakse vodenja. »Nisem nekdo, ki bi se moral stvari učiti na novo,« je zagotovil 45-letni Rupnik.

Svet zavoda ga je za v. d. člana uprave imenoval do imenovanja celotne uprave oziroma za največ pol leta.

V nadaljevanju izredne seje so se osredotočili na dopolnitve programsko-produkcijskega načrta za letošnjo jesensko shemo Televizije Slovenija (TVS). Stroške v višini 350.000 evrov bodo pokrili s prihodki Oddajnikov in zvez na podlagi pogodbe z ministrstvom za obrambo, s sofinanciranjem ministrstva za kulturo in prihranki TVS.

Zaradi potrjenih dopolnitev bo nacionalna televizija lahko poleg izbranih tekem slovenskih parašportnikov na paraolimpijskih igrah v Parizu prenašala tudi odprtje in zaključek tega športnega dogodka.

Prav tako dopolnitve med drugim predvidevajo v povprečju tri premiere filmov na mesec od septembra do decembra. Nedeljski večeri na prvem sporedu bodo v znamenju tretje sezone koprodukcijske serije Sisi, predstavili pa bodo tudi zgodbo o aktualni nizozemski kraljici Maximi. Na drugem sporedu bodo jesen obogatili z novo sezono poljudnoznanstvene serije BBC Planet Zemlja.

V okviru Dediščine Evrope bo od sredine septembra na ogled koprodukcijska serija Estonia, decembra pa film o slikarskem mojstru Caravaggiu, ljubezenska zgodba o slikarju Oskarju Kokoshki in ženi Gustava Mahlerja ter dokumentarni film ob 300-letnici rojstva nemškega filozofa Immanuela Kanta.

Oddajo Male sive celice bodo lahko izpeljali v neokrnjenem obsegu 31 namesto pred tem načrtovanih 23 oddaj, so zapisali v gradivu za današnjo sejo.

Časnik Delo je sicer danes poročal, da sta Gibanje Svoboda in predsednik vlade Robert Golob tožbo proti RTVS zaradi različnega obravnavanja posameznih strank v kampanji pred zadnjimi volitvami v DZ po dveh letih od vložitve umaknila.