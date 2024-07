Poldrugi milijon evrov odškodnine od države terja dr. Milko Novič, ki so ga 22. decembra 2014 prijeli zaradi očitka, da je nekaj dni pred tem iz brezobzirnega maščevanja umoril takratnega direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika. Aprila 2017 je bil obsojen na 25 let zapora, decembra istega leta je sodbo potrdilo tudi višje sodišče. Oktobra 2018 so jo vrhovni sodniki razveljavili in sledilo je novo sojenje, na katerem je bil obtožbe oproščen. Takšna odločitev je bila spet razveljavljena na višjem sodišču in sledilo je še tretje sojenje, na koncu katerega so ga decembra 2020 ponovno oprostili. Takšna odločitev je bila dokončno potrjena konec leta 2021. V vsem tem času je bil Novič v priporu ali zaporu skupno 1231 dni. Zaradi neupravičene obsodbe in neutemeljeno odvzete prostosti zdaj zahteva 700.000 evrov – gre za odškodnino zaradi pretrpljenih duševnih bolečin zaradi posega v čast in dobro ime, v zdravje, osebnostne pravice, zaradi okrnitve svobode in strahu. Še dodatnih 847.114 evrov pa terja zaradi povzročene premoženjske škode.

Pripor je prestajal na ljubljanski Povšetovi, zaporno kazen pa večinoma na Dobu. Po navedbah v tožbi (sestavili so jo v Odvetniški pisarni Hribernik, Brezinščak, Podobnik, Poje) je v ljubljanskem zaporu bival v nevzdržnih razmerah, prostori so bili neprimerni in premajhni, spomladi in poleti tudi izjemno vroči. Sedem mesecev si je celico delil s še enim pripornikom, bila je tako majhna, da hkrati nista mogla spati.

Osramočen in ponižan

Novič pred aretacijo v javnosti ni bil širše znan, z izjemo političnega poskusa leta 2014, ko je v Sežani kandidiral za župana. Poznala ga je le strokovna javnost kot priznanega kemijskega strokovnjaka s področja ionske kromatografije. Potem pa se mu je življenje povsem spremenilo, piše v tožbi. Čez noč je bil javno predstavljen kot morilec, o sodnem procesu so na veliko poročale vse medijske hiše. Bil je osramočen in ponižan, da je bila zaradi njega stigmatizirana tudi njegova družina, mu je povzročalo dodatno stisko. Ker je bil zaprt, je bil prikrajšan na vseh področjih; ni mogel živeti normalnega življenja z družino, se poklicno udejstvovati.

»Na dan odvzema svobode je bil star 58 let ... V priporu oziroma priporu je kar trikrat preživel božične in novoletne praznike, prav tako tudi velikonočne praznike. V priporu oziroma zaporu je trikrat preživel rojstni dan, tudi okrogli jubilej 60 let,« navaja tožba. Vse to je povzročilo posttravmatsko stresno motnjo z anksioznostjo, depresivnostjo, nespečnostjo, hudo napetostjo, občutki brezizhodnosti, obupom in želji po smrti. Tudi po izpustitvi iz zapora so se težave nadaljevale. Medtem se je namreč odtujil od lastne družine, imel je občutek, da ji je odveč. Kljub trudu ni dobil službe. Po navedbah iz tožbe je trajno stigmatiziran, počuti se izoliranega, potisnjenega na obrobje družbe, nezaželenega in odtujenega od svojih najbližjih. Osebnostno se je povsem spremenil.

Profesorska služba in nasad sivke

Noviču se je oktobra 2014 iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas na ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. V tožbi piše, da je imel takrat kar nekaj ponudb za službo, sprejeti pa je nameraval ponudbo profesorja Paula R. Haddada z univerze v Hobartu na Tasmaniji. Kot redni profesor bi letno zaslužil 111.152 avstralskih dolarjev (po trenutnem tečaju 76.694 evrov). Če bi bil tam zaposlen do leta 2021, ko je izpolnjeval pogoje za upokojitev, bi zaslužil 536.864 evrov, to pa je tudi vsota, ki jo zdaj terja od države. Dodatno pa še 310.250 evrov zaradi škode, ki je nastala z uničenjem nasada sivke – v kraju Brje pri Koprivi na Krasu ga je uredil leta 2009. Leta 2014, ko je nasad dosegel polno rodnost, je pridelal 65 litrov olja, iz katerega je izdeloval milo, kreme in podobno, imel je 32.500 evrov prihodka. Nasad je sicer poškodovala policija – ta je iskala orožje, ki naj bi ga uporabil pri kaznivem dejanju. A propadel je zaradi njegovega nezakonitega pripora, piše v tožbi, saj zanj ni mogel nihče pravilno in odgovorno skrbeti. Ker znaša polna rodnost nasada deset let, zdaj terja odškodnino za devetletni izpad prihodka.

*** Novič pred aretacijo v javnosti ni bil širše znan, z izjemo političnega poskusa leta 2014, ko je v Sežani kandidiral za župana. Poznala ga je le strokovna javnost kot priznanega kemijskega strokovnjaka s področja ionske kromatografije. Potem pa se mu je življenje povsem spremenilo.