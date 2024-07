Majhno in skoraj popolnoma okroglo jezerce je ob koncih tedna polno obiskovalcev, ki so navdušeni nad bližino narave. Upokojenka Jana Turnšek k jezeru prihaja pogosto. »Všeč mi je, ker nam jezero vedno ponuja prijetno ohladitev. Voda tukaj ni nikoli zares topla. Večino časa se drži med 22 in 23 stopinjami, kar je ravno prav zame,« je povedala. Ker prihaja z Vrhnike, ji je všeč tudi lokacija jezera, ki je lahko dostopna.

K jezeru z družino prihajajo že zadnjih 35 let, zato ves čas spremlja spreminjanje okolice. »V zadnjem času je število obiskovalcev nekoliko večje. Na začetku nas je bilo tukaj ob glavnem pomolu le slabih deset, zdaj pa je lokacija vse bolj oglaševana po televiziji in radiu,« je dejala Turnškova. Opaža, da narašča tudi število tujcev, ki si želijo obiskati jezero in ga izkoristijo za enodnevni izlet. Iz središča Ljubljane lahko obiskovalci dostopajo tudi z mestnim avtobusom linije 19B, kar Turnškova ocenjuje kot zelo priročno rešitev tako za Ljubljančane kot turiste.

Včasih je bilo več sence

Povečano število kopalcev v zadnjih letih opaža tudi Marko Košmrl, ki se v jezeru redno kopa že skoraj dvajset let. »Če prideš zgodaj zjutraj med tednom, je ljudi veliko manj. Zdaj, ko so počitnice, pa tudi to ne drži. Velikokrat pridejo predvsem otroci in upokojenci, a mene večji obisk ne moti, saj je prostora okoli jezera vedno dovolj za vse,« je dejal.

Večji del obiskovalcev ob jezeru poležava na soncu, nekateri pa so svoj prostor pri jezeru poiskali pod bližnjimi drevesi in grmovjem, kjer je več sence. »Pred leti je bilo tu veliko več sence. Pred približno tremi leti so podrli drevesa ob pomolu in posadili nova, a za zdaj še ni tako, kot je bilo,« se spominja Marko Košmrl. Še posebno se spominja velike stare lipe, ki je stala tik ob vhodu v vodo in je ponujala večjo senco kot nova, manjša drevesa.

Primerno tudi za piknike

Jezero privablja tudi večje družbe, ki bližnji travnik izkoristijo za piknik. »Peljali smo se mimo, ko smo iskali primerno mesto za nedeljski piknik. Videli smo, da je voda čista in v bližini veliko kopalcev, zato smo se odločili, da se ustavimo in preizkusimo vodo,« je povedal Arne Semić, ki je jezero obiskal s skupino prijateljev. Podpeško jezero jih je tako navdušilo, da so že začeli razmišljati, da bi imeli piknike vsako nedeljo kar na isti lokaciji.

V nasprotju s kopališči v mestu, ki so plačljiva, je obisk jezera brezplačen. »Po navadi sicer hodim v mestna kopališča, kot sta Laguna in Kodeljevo, a so cene za več obiskov kar visoke,« je prepričana Nataša Vnuk iz Ljubljane. Jezero je obiskala prav zaradi tega, ker je brezplačno in tako dostopno prav vsem obiskovalcem. Najbolj ji je bila všeč hladna voda, ki je po njenem mnenju še prijetnejša od vode v bazenih. »Moti me le, ker je ljudi res veliko in se ne moraš zares spočiti in vedno najti mesta v senci, ko si to zaželiš,« je dejala.

Izhodiščna točka za pohodnike

Številni obiskovalci Podpeškega jezera se pred ohladitvijo v jezeru podajo na bližnje planinske poti. V naselju Jezero sta namreč izhodiščni poti na vrh Planice in na bolj oddaljeni Krim. »Ob nedeljah dopoldne gremo največkrat najprej zjutraj na Krim in ob vrnitvi na Podpeško jezero. Lepo je, da nam za gorske lepote sploh ni treba daleč iz domačega kraja,« nam je povedal Boštjan Bertok, ki na kopanje prihaja iz Notranjih Goric. Družina Bertok se večkrat odpravi tudi na bližnji vrh Svete Ane, od koder se odpira razgled na celotno Ljubljansko barje in hribovje v okolici.

V mesecih, ko jezero ni tako obiskano, se tam zbirajo tudi ribiči. »Tukaj sem ulovil že največje krape in tudi ščuke. Nekateri so opazili tudi klene, linje in ostriže. Najlepše je pozimi, ko je tu mirno, a ne prehladno,« še doda Bertok. Posebnost Podpeškega jezera je, da tudi ob nizkih zimskih temperaturah njegova površina redko zamrzne, zato je za ribiče primerno vse leto.

