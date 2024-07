V četrtek bo pretežno jasno. Čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, ki je bo več nad hribovitimi kraji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: v petek in soboto bo večinoma jasno. Zjutraj bo še sveže, čez dan pa bo postopno topleje. Tudi v nedeljo bo sončno in vroče, v gorskem svetu popoldne in zvečer ni izključena kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: nad Britanskim otočjem je ciklon z vremensko fronto. Iznad zahodne se proti srednji Evropi širi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: zvečer bo predvsem v krajih zahodno od nas nastalo še nekaj ploh in neviht. Ponoči se bo delno razjasnilo. Nekaj oblačnosti bo nastalo ob severnem Jadranu, kjer bo pihala šibka do zmerna burja. V četrtek bo pretežno jasno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti, ki jo bo več v Alpah. Burja ob severnem Jadranu bo ponehala.