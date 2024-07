Po treh zaporednih zlatih kolajnah (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atene 2004) so Danke ostale brez nastopa v Pekingu 2008, po devetem mestu v Londonu 2012 pa se niso uvrstile niti v Rio 2016 niti v Tokio 2020. So pa izbranke selektorja Jesperja Jensna trenutno aktualne evropske podprvakinje iz leta 2022 in bronaste z zadnjega svetovnega prvenstva 2023.

Selektor Dragan Adžić je med pripravami najbolj natančno analiziral uvodne tekmice, ki jih je njegova ekipa – prav tako v prvem krogu – premagala na domačem EP 2022 v celjskem Zlatorogu z 28:26. Kljub temu je bila Danska nato prva v skupini in na koncu klonila šele v finalu proti Norveški (25:27), Slovenija pa je bila osma. »Nič ne bi imel proti, če bi se tudi v Parizu razpletlo po scenariju iz Celja. Dekleta so tega sposobne, saj smo v najmočnejši možni igralski zasedbi, po drugi strani pa ima Danska potencial tudi za osvojitev zlate kolajne v Franciji,« napoveduje Dragan Adžić. »Verjamem, da zgodnji termin tekme ne bo vplival na igralke. Med pripravami smo trenirali tudi zgodnje vstajanje in so se dekleta pri tem odlično obnesla.«

Črnogorec je kot selektor ženske reprezentance svoje domovine na OI 2012 v Londonu osvojil srebro. V skupini je na petih tekmah kar dvakrat izgubil (Brazilija, Hrvaška) in enkrat remiziral (Rusija), se kot četrti (zadnji) uvrstil v četrtfinale, kjer je premagal Francijo (23:22), v polfinalu še Španijo (27:26), v finalu pa klonil proti Norveški (23:26). »Tokrat bi me v Franciji zadovoljilo vsaj napredovanje v drugi del tekmovanja v Lillu. Z izjemo Južne Koreje so vse ostale nasprotnice v skupini (Danska, Švedska, Norveška, Nemčija) del svetovne špice. A sem prepričan, da jih lahko presenetimo in na igrišču izničimo njihove prednosti. Kot se je izkazalo v Londonu, tudi kakšen spodrsljaj v skupinskem delu ni usoden.« Na vprašanje, ali bodo srečanja s svetovnimi zvezdniki v olimpijski vasi in sodelovanje na otvoritveni slovesnosti minus za osredotočenost na rokomet, Adžić odgovarja: »Kakšen selfi, na primer z Novakom Đokovićem, jih nikakor ne bo vrgel iz tira, učinek je lahko le pozitiven. Tudi udeležba na petkovi večerni otvoritveni slovesnosti ne bo vplivala na našo igro na nedeljski tekmi proti Južni Koreji.«

S sestro »cimri« v olimpijski vasi

»Nismo v vlogi favorita, kar nam ustreza. Lahko rečem, da smo v Franciji strici, pardon, tete iz ozadja,« v šali pravi krožna napadalka Nataša Ljepoja, njena soigralka Valentina Klemenčič pa meni: »Moj cilj je priti čim dlje, mogoče celo do kolajne.« Glavni cilj Ane Abine, ki bo na dan tekme proti Nemčiji (30. julij) praznovala 27. rojstni dan, je napredovanje v drugi del v Lillu. »Naša skupina je zelo težka, a verjamemo vase. Smo dobro pripravljene, želim pa si videti Slovenijo borbeno, željno uspeha, z ekipnim duhom in značajem. Veseli me, da smo igralke med seboj zelo povezane. Tudi ko nam ne gre vse po željah, stopimo skupaj in se izvlečemo,« opisuje Ana Abina, ki ima v olimpijski vasi tudi privilegij, da je njena»cimra« dobro leto in pol mlajša sestra Ema.

Po treh letih igranja za ajdovski Mlinotest bo Ana v naslednji sezoni nosila dres Krima Mercatorja, katerega članica je tudi Ema. A še pred tem jo čakajo olimpijske igre, najprej obračun z Dansko. »Danke za nas niso neznanka, saj jih zelo dobro poznamo. Prav tako smo tudi dobro naštudirale njihovo igro. Med pripravami smo si pogledale nekaj videoposnetkov njihovih tekem in verjamem, da lahko v Parizu ponovimo zmago iz novembra 2022 v Celju,« je optimistka Ana Abina. Slovenke, ki se bodo na OI predstavile v reprezentančnih dresih z novim dizajnom, dve tekmi (Danska, Nemčija) čakata že ob 9. uri, ena (Južna Koreja) pa ob enajsti. »To so zelo nenavadne ure. V takšnih jutranjih terminih smo igrale, ko smo bile še starejše deklice. Če je tekma ob devetih zjutraj, moramo vstati že pred peto uro. A sem prepričana, da nas tudi to ne bo zmedlo in oviralo. Je pa res, da je zgodnji termin enak za obe ekipi.«

